沙特教領：踩踏死亡「非人力可控」

圖片版權 AFP Image caption 踩踏事故還造成850多人受傷

沙特阿拉伯最高伊斯蘭教長大穆夫提說，造成700餘人喪生的麥加朝聖踩踏事件是人力無法控制的。

沙特大穆夫提對該國王儲納伊夫表示，對方不應因踩踏慘案受到責難。

伊朗和另幾個國家此前批評沙特當局處理安全問題的方式。

周四（9月24日）在聖城麥加朝覲活動發生的踩踏事件造成至少717人死亡，是25年來最嚴重的朝覲事故。

沙特國王薩勒曼下令對朝聖活動的安全做總結評估。

沙特官方新聞社SPA報道，大穆夫提阿卜杜勒·阿齊茲·本-阿卜杜拉·謝赫周五（9月25日）晚間與擔任沙特副首相和最高朝覲委員會主席的納伊夫王儲會面。

據報，大穆夫提對王儲說，事故責任不在他身上，「命運是無法避免的」。

早些時候，伊朗最高國家安全委員會指責沙特「無能」，並呼籲他們對慘案負責。

有131名伊朗人在事故中死亡，是外國人中最多的。

與此同時，尼日利亞駁回沙特衛生部長有關朝覲「沒有遵從規定」從而造成事故的說法。

沙特衛生部長哈立德·法利赫（Khalid A. Al-Falih）表示，踩踏發生的原因是很多朝聖者沒有按組織方安排的時間表而擅自更改。

這是麥加在兩周內發生的第二場意外事故，此前在大清真寺（Grand Mosque）發生的大型吊臂倒塌事件造成了109人死亡。

在朝覲活動中，信徒會前往距離麥加約5公里的米納大河谷，向代表魔鬼的「賈馬拉特」（Jamarat）柱子投擲七塊石頭，柱子所在的位置是傳說中撒旦曾經誘惑先知亞伯拉罕的地方。

踩踏事件發生在當地時間早上9點（格林威治時間早上6點），信徒正在向柱子周圍有五層結構的「賈馬拉特橋」移動。

沙特特內政部發言人圖勒基少校（Maj Gen Mansour al-Turki）指，兩群信徒從不同方向進入同一條街，人流衝撞時發生了踩踏。

一些照片顯示，數十名信徒的屍體堆積在地上，有一些疊得很高，他們全都身穿簡單的白袍。

歷次朝覲活動中的慘劇：

2006年：米納河谷的「賈馬拉特橋」下發生人群踩踏，造成364人死亡

1997年：一場在大風中發生的火災橫掃米納河谷臨時搭起的帳篷城，340名信徒死亡

1994年：投石儀式中發生的踩踏造成270人死亡

1990年：在通過聖城的隧道中因人流過多而造成踩踏，1426名死亡的信徒中主要為亞洲人

1987年：一場由伊朗信徒發起的反美示威中，保安試圖鎮壓，造成402人死亡

（編譯：高志強 / 責編：晧宇）