勞爾·卡斯特羅呼籲美國取消貿易禁運

圖片版權 EPA Image caption 這是勞爾·卡斯特羅在聯合國大會上首次發言。

古巴國務委員會主席勞爾·卡斯特羅（Raul Castro）在聯合國大會發表講話說，如果美國採取一系列措施，包括取消貿易禁運措施，古巴與美國的關係才可以正常化。

勞爾·卡斯特羅還敦促美國交還古巴的關塔納摩軍事基地，以及終止對古巴的反共廣播宣傳。

美國總統奧巴馬亦呼籲取消針對古巴的貿易禁運。奧巴馬說，美國國會很快就會取消有關禁運措施，他對此有信心。

奧巴馬星期一（9月28日）在70屆聯大發表談話說，儘管國會對美國政府取消禁運的立場有所保留，但共和黨把持的國會最終將取消「這個根本就不應當再實施的禁運措施」。

奧巴馬表示，儘管美國的古巴政策「未能改善古巴人民的生活」，但古巴的人權問題仍是美國與哈瓦那關係中所關注的問題。

美國在1960年代與古巴交惡後，對古巴實施了嚴厲的貿易禁運。2014年底，雙方同意實現雙邊關係正常化。但美國對古巴的貿易禁運措施仍是困擾兩國關係發展的一個問題。

圖片版權 EPA Image caption 美國總統奧巴馬亦呼籲取消針對古巴的貿易禁運。

勞爾·卡斯特羅表示，古巴與美國恢復外交關係後，美國「只有停止對古巴的經濟、商業和金融封鎖」，兩國關係的正常化才能實現。

這是勞爾·卡斯特羅在聯合國大會上首次發言。2006年，古巴前領導人菲德爾·卡斯特羅曾在聯大一般性辯論中發表講演。與奧巴馬總統一樣，勞爾·卡斯特羅的講話受到了長時間的鼓掌歡迎。

美國白宮宣佈，奧巴馬總統周二在出席聯大期間與古巴領導人勞爾·卡斯特羅舉行了會晤。

這是兩人今年4月在巴拿馬舉行歷史性首次會晤後的第二次見面。

（編譯／責編：蕭爾）