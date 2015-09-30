兩名日本人在中國涉嫌間諜活動被捕

圖片版權 AFP Image caption 《朝日新聞》周三說，日本人涉嫌間諜活動在中國被捕的案例極為罕見。

日本多個主流傳媒周三（9月30日）報道，兩名日本人在中國涉嫌間諜行為被中國當局以《反間諜法》等刑法逮捕。

報道引述多個中日外交界的消息說，兩名被捕的日本男士是短期去中國的一般民間人士，今年5月分別在遼寧省中朝邊境地區和浙江省軍事設施周邊被捕。目前至少有1人仍拘禁在中國，中國當局正在調查其活動是否受日本政府指使。

日本內閣官房長官菅義偉周三在記者會上對此表示，他也是通過報道獲悉，但"個別案件不予置評"。不過他說，為確認日本人在海外安全，"政府正竭盡全力"。他還對記者問日本政府是否送人去從事間諜行為答覆說："我國絕對不做這樣的事，我們希望對所有國家都做這樣的說明"。

強化執法？

日媒報道中都指出，中國去年11月實施《反間諜法》以來，中國當局加強取締與監視，這個月已傳出一名美國婦女在中國涉嫌間諜被捕了半年。

率先報道該消息的《朝日新聞》周三說，日本人涉嫌間諜活動在中國被捕的案例極為罕見，兩人究竟是什麼行為引起間諜嫌疑目前不明，但看來中國有意把事態擴大。

在中日都被視為親中的大報《朝日新聞》說："習近平政權高度警戒'海外反華勢力'，加強取締與監視"，並在另一篇分析報道中說："看來習近平政權對海外勢力、海外資金、海外思想會動搖自己的體制存有極端過敏的神經"。

《產經新聞》報道說，在遼寧中朝邊境被捕的日本人涉嫌非法收集"機密情報"並可能遭間諜罪起訴。報道說，1996年一名日本人因非法取得中國國家機密，在北京市被捕後，服刑了7年。

日本人涉嫌間諜活動在中國被捕的消息周三連日本官方電視台NHK也跟進，網絡上更是一片"中國拿美國人和日本人開刀"、"去中國的日本人該覺悟去了就隨時可能回不來"等吐槽，懷疑案件是否標誌著中國發起新一輪反日製裁。

早有問題

不過，中國各地公安、邊防一邊粗劣管理，一邊神經質地草木皆兵並非習近平政權才有。

BBC中文網記者十幾年前帶老母包車去福建平潭縣旅遊，途中經一個漁村上路邊廁所，瞥見海岸邊泊著一條非機動的木舢板與岸上曬網融成一幅漁村風景，便拿起相機拍照。忽然冒出一名貌似邊防的官員，責問記者何以違反規定拍照，記者莫名奇妙何來規定，他指著廁所斷垣上模糊可認的"不准拍照"字樣，並稱那艘木舢板是繳獲的台灣船。

為此記者和老母以及司機都涉嫌間諜被扣押幾小時，最後獲釋的條件是曝光膠捲（當時還未使用數碼相機）。

廁所牆上的字是否公文？繳獲的台灣船如含機密是否能泊在公路旁的海岸邊？記者至今質疑，並多次把此教訓告誡同行，但意外的是，去中國採訪過的日本記者們多少都有類似經歷。

（責編：蕭爾）