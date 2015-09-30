美公務員資料洩密 中情局駐京特工撤離

圖片版權 Reuters Image caption 美國國家情報總監克拉帕表示，雖然中美首腦會晤後達成的互不進行和支持網絡經濟間諜活動的協議，但網絡安全前景不樂觀。

美國媒體透露說，因為美國政府雇員資料數據庫兩度被網絡電腦黑客攻入，中情局從美國駐華大使館撤回一批人員。

《華盛頓郵報》的報道援引了匿名的美國現任和前任官員，向該報透露這一敏感事件。

有關官員表示，今年春天美國聯邦人事管理局數據庫遭黑客入侵，有關資料可以讓中國人搞清楚哪些人是美國中央情報局的特工。

美國官員私下裏指責對美國聯邦人事管理局數據庫的網絡入侵行動來自中國，但他們並沒有公開說中國是幕後主使。

雖然並沒有證據說明被竊取的資料已經造成了危害，但美國官員們擔心這可能對其間諜形成的潛在危險。

有關美國官員對《華盛頓郵報》表示，只要中國對比一下聯邦人事局檔案，包括國務院雇員信息，和美國駐華使館人員的名單，通過排除法就可以發現哪些人是真正的外交官，哪些人可能是中情局雇員。

路透社在無法確認《華盛頓郵報》這則報道的情況下，詢問了美國中情局，但中情局拒絕對《華盛頓郵報》的報道做出評論。

周二，美國國家情報總監克拉帕表示，雖然中美首腦會晤後達成的互不進行和支持網絡經濟間諜活動的協議，但網絡安全前景不樂觀。

他承認美國也進行網絡間諜活動。

（編譯：立行/責編：路西）