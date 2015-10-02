歐洲法院要求荷蘭妓院老闆能講妓女母語

圖片版權 Getty Image caption 在荷蘭首都阿姆斯特丹工作的妓女之中有大約四分之三是外國人

歐洲法院作出裁決，荷蘭妓院老闆必須能夠使用妓女的母語進行交流，才能雇佣這樣的妓女，以防止她們受到虐待。

在法庭作出這項裁決之前，阿姆斯特丹地方當局曾拒絕向在這個城市紅燈區租用妓院櫥窗的一名雇主發放新的營業執照。

歐洲法庭說，阿姆斯特丹地方政府的決定是正確的，因為這個妓院老闆不會講妓女的母語匈牙利語和保加利亞語，不能詢問她們是否被偷運，是否被強制賣淫。

這位妓院老闆爭辯說，他可以請翻譯，也可以使用網上的計算機翻譯軟件。

這位老闆還引述歐盟單一市場的規定條款，指責阿姆斯特丹市市長的決定是「歧視性的」和「不合理的」。

公眾利益

但是，歐洲法院拒絕了他的申辯，並形容有關決定符合公眾利益。

荷蘭允許合法經營妓院，經營妓院必須在當地登記註冊。

但是，有關當局一直在關注偷運人口和虐待妓女的行為。

歐洲法院發表聲明說，歐洲法院認為，要求妓院老闆能夠同他所雇用的妓女用同樣的語言交流，這是可能的。

聲明說，只有這樣，包括阿姆斯特丹著名的櫥窗妓院在內的妓院才能避免針對性工作者的虐待和犯罪行為的發生。

據報道，在荷蘭首都阿姆斯特丹工作的妓女之中有大約四分之三是外國人，主要來自東歐、非洲和亞洲。

（編譯：躍生）