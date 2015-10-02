俄勒岡槍手：英國出生　「崇尚暴力」

Image caption 俄勒岡校園槍手克里斯·哈珀－墨瑟曾在網上發過這張自己持槍的照片。

負責調查周四美國俄勒岡校園槍擊案的警官周五表示拒絕公開證實槍手姓名身份，因為揚名於世正是槍手行兇的目的；驗屍官最後可以確證死者身份。

此前，執法部門消息來源已經向媒體證實，兇手是26歲的槍手克里斯·哈珀－墨瑟，與母親一同住在離烏姆普誇社區大學幾英里之外的溫徹斯特。

他周四（10月1日）在烏姆普誇校園開槍掃射，打死至少9人，另有十多人受傷，後來被警察擊斃。

事發當天，美國總統奧巴馬表示極為憤慨，稱校園槍擊案在美國似乎成了「常態」，整個社會和政府從上到下對此已經麻木，做出的反應也趨於「常規」。

他說，世界上許多國家都有患心理或精神疾病的人、仇視社會的人，但只有在美國隔幾個月就發生一次校園槍擊事件；美國刻不容緩地需要加強槍支管制立法。

據悉，哈珀－墨瑟出生在英國，曾在互聯網上張貼過支持愛爾蘭共和軍(IRA)的內容。

據信是他的 Myspace個人網頁上可以看到蒙面槍手的照片，題為「英軍打不垮IRA」的報紙頭版文章和相關內容的照片。

路透社報道說，相信出自哈珀－墨瑟的一段博客文字表明，他很欣賞、嚮往今年八月弗吉尼亞州槍殺電視記者的兇手受到的媒體密集關注。韋斯特·弗蘭納根在鏡頭前開槍打死了正在採訪的記者和攝影師。

據路透社引述，他這樣寫道：「一個人曾經默默無聞，現在盡人皆知．．．似乎殺人越多，越能吸引聚光燈。」

哈珀－墨瑟生前的一個鄰居，布朗台·哈特，記得他是個「實在很不友好」的人，夜裏會一個人在黑暗中一動不動地坐在陽台上，也不開燈。

哈珀－墨瑟顯然還在一個交友網站上註冊登記，用戶名是Ironcross45。他不抽煙，形容自己「剛開始較羞澀，但很快就熟了，在小群體裏更自在」。

Image caption 哈珀－墨瑟的Myspace網頁。

他自己開列的愛好包括互聯網和「殺殭屍」，在政治上傾向「保守派、共和黨」，還形容自己精神世界豐富但不信教。

移居俄勒岡之前，哈珀－墨瑟和母親曾在洛杉磯郊區托蘭斯一處政府救濟樓住過幾年。

在那裏曾經跟他們母子為鄰的住戶記得，他是個獨來獨往的孩子。

其中一位鄰居，戴維·韋斯特利說，曾看見過哈珀－墨瑟和母親有一次出門回家時拿著的盒子看上去像是裝槍的。

托蘭斯當地一份報紙稱哈珀－墨瑟曾在一所專收問題少年的學校上學。

斯韋澤中心（Switzer Center）的學生要麼有特殊需要，要麼行為表現有問題。

（編譯：郱書 ／責編：董樂）