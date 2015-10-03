「無國界醫生」譴責阿富汗昆都士空襲

圖片版權 MSF Image caption 空襲後的「無國界醫生」員工感到震驚

「無國界醫生」在阿富汗昆都士的援助機構創傷中心遭空襲九人死亡，該組織對空襲行動提出「措辭最強烈」的譴責。

醫療慈善組織「無國界醫生」表示，空襲行動造成的死亡人數已經增加為至少9人，另外有多人下落不明。

該機構說，美國和阿富汗當局已知其在阿富汗昆都士的診所位置情況下，仍然對其發動持續30餘分鐘的空襲。

美國軍機當時正對有關目標進行空襲。北約盟國承認，這個診所可能在轟炸中被擊中。

美軍駐阿富汗部隊發言人說，當地時間周六凌晨2時15分，美軍對昆都士威脅美軍的個人目標進行了空襲。

至少37人在空襲中受重傷，其中19人為「無國界醫生」員工。

圖片版權 AP Image caption 「無國界醫生」診所被炸後

事發時診所中有100餘名患者及其家屬和護理人員，尚不清楚這些人中有多少被炸死。

「無國界醫生」說，包括阿富汗和美國在內的阿富汗衝突各方都多次被告知昆都士診所的詳細地址，其中一次是在9月29日。

該診所員工周六（10月3日）凌晨發現空襲後，再次告知美國和阿富汗軍官。

美軍駐阿富汗部隊發言人說，當地時間周六凌晨2時15分，美軍對昆都士威脅美軍的個人目標進行了空襲。

美軍聲明說，有關空襲「可能對附近一個醫療設施造成了附帶破壞」，美軍將對此展開調查。

圖片版權 EPA Image caption 無國界醫生的醫院是阿富汗整個東北部唯一的同類設施，提供救命和保存四肢的創傷護理（資料照片）。

國際紅十字會發表聲明，對「無國界醫生」在昆都士的診所遭空襲感到震驚，並對這種涉及病人、醫護員工和診所的暴力行為予以強烈譴責。

國際紅十字會駐阿富汗代表說，在阿富汗提供中立與公正的人道援助非常重要。

醫療慈善組織「無國界醫生」表示，該診所的30名人員下落不明。

無國界醫生行動總監詹森（Bart Janssens）說：「我們對這次襲擊、員工和病人被殺害，以及事件對昆都士醫療系統造成的破壞，感到非常震驚。」

「無國界醫生」聲明說，自衝突在周一爆發以來，無國界醫生共治療394名傷者。周六（10月3日）早晨空襲發生時，醫院內有105名病人和他們的照顧者，以及超過80名無國界醫生的國際及當地員工。

但自1980年起在阿富汗工作的「無國界醫生」沒有說明這些員工的國籍。

圖片版權 MSF Image caption 昆都士的「無國界醫生」援助機構創傷中心在周六（10月3日）凌晨2時10分的持續轟炸中被數次擊中。

圖片版權 AFP Image caption 塔利班武裝在本周早些時候攻下這個阿富汗北部城市後，一直與政府軍展開激戰。

（編譯：高志強，責編：友義）