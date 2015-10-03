危地馬拉山泥傾瀉導致數百人失蹤

圖片版權 AFP Image caption 危地馬拉首都不遠處一個村莊發生山泥傾瀉，導致數百人失蹤。

危地馬拉首都不遠處一個村莊發生山泥傾瀉，導致數百人失蹤，救援人員正爭分奪秒地在山泥廢墟中搜尋倖存者。

危地馬拉當局警告說，失蹤人數可能高達600多人。

救援人員表示，當局已在埃爾坎布瑞村山泥傾瀉現場找到26具遺體。

當地時間星期四，大雨引發嚴重山泥傾瀉，埃爾坎布瑞村（El Cambray）附近一些房屋被沖走。該村位於危地馬拉首都以東15公里處。

據現場記者報道，村民家屬曾收到了被困在山泥廢墟中的親人發出的短信和電話。

目前，當局已將傷員和無家可歸者送往一個臨時安置點。

危地馬拉義務消防隊發言人桑切斯說，已有26人遇難，另有36名傷員被送往醫院。

圖片版權 AFP Image caption 救援人員正爭分奪秒地在山泥廢墟中搜尋倖存者。

圖片版權 Reuters Image caption 危地馬拉義務消防隊發言人桑切斯說，已有26人遇難，另有36名傷員被送往醫院。

但危地馬拉災害救援署主管馬爾多納多警告說，失蹤人數可能高達600多人。

他表示，山泥傾瀉發生時，不少村民當時正在房屋內休息。

埃爾坎布瑞村周圍都是陡峭的山坡，該村的房屋大都修建在山谷底部。

圖片版權 Reuters Image caption 山泥傾瀉發生時，不少村民當時正在房屋內休息。

圖片版權 AP Image caption 埃爾坎布瑞村周圍都是陡峭的山坡，該村的房屋大都修建在山谷底部。

馬爾多納多對當地電台表示，山坡上的植被已有所鬆動，這次山泥傾瀉主要是大雨造成的。

（編譯／責編：蕭爾）