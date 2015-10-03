危地馬拉山泥傾瀉導致數百人失蹤
- 2015年 10月 3日
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危地馬拉首都不遠處一個村莊發生山泥傾瀉，導致數百人失蹤，救援人員正爭分奪秒地在山泥廢墟中搜尋倖存者。
危地馬拉當局警告說，失蹤人數可能高達600多人。
救援人員表示，當局已在埃爾坎布瑞村山泥傾瀉現場找到26具遺體。
當地時間星期四，大雨引發嚴重山泥傾瀉，埃爾坎布瑞村（El Cambray）附近一些房屋被沖走。該村位於危地馬拉首都以東15公里處。
據現場記者報道，村民家屬曾收到了被困在山泥廢墟中的親人發出的短信和電話。
目前，當局已將傷員和無家可歸者送往一個臨時安置點。
危地馬拉義務消防隊發言人桑切斯說，已有26人遇難，另有36名傷員被送往醫院。
但危地馬拉災害救援署主管馬爾多納多警告說，失蹤人數可能高達600多人。
他表示，山泥傾瀉發生時，不少村民當時正在房屋內休息。
埃爾坎布瑞村周圍都是陡峭的山坡，該村的房屋大都修建在山谷底部。
馬爾多納多對當地電台表示，山坡上的植被已有所鬆動，這次山泥傾瀉主要是大雨造成的。
（編譯／責編：蕭爾）