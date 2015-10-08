白俄羅斯女作家獲2015年諾貝爾文學獎

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2015年諾貝爾文學獎揭曉，獲獎者是白俄羅斯女記者和俄語散文作家斯維拉娜·阿列克謝耶維奇。

斯維特拉娜·阿列克謝耶維奇曾是一名記者，經歷過阿富汗戰爭、切爾諾貝利核災等歷史事件，遭盧卡申科政權迫害後離開白俄羅斯。

她以基於上千次採訪寫成的記錄性小說——記錄從二戰到普京時代蘇維埃歷史及心理變遷的系列小說，總稱為「烏托邦之聲」——而為國際文壇所矚目，其代表作是《切爾諾貝利的悲鳴》。

大熱倒灶

不過，這一結果也意味著日本作家村上春樹又一次大熱倒灶，與諾貝爾文學獎無緣。

村上春樹在2009年首次獲得諾貝爾文學獎提名，而且此後連續6年入圍，但至今仍未能贏得這一獎項。

(撰文：李文/責編：董樂）