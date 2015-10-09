聯合國會費：中國反對增加分攤比例

圖片版權 AP Image caption 聯合國預算委員會欲增加中國在2016至2018年的會費，但遭到中國反對。

聯合國預算委員會本月關於2016至2018年的常規預算欲提高中國的分攤比例。中國表示反對任何在聯合國經常預算比額方面把中國同其他發展中國家區別對待的做法，也不會接受超出中國支付能力的計算方法。

中國常駐聯合國副代表王民8日（周四）在聯合國解釋說，中國經濟總量大，但人均水平低，屬於不折不扣的發展中國家。這是中國的國情，是評估中國支付能力的重要依據。

王民呼籲大家客觀看待中國的支付能力，反對任何在經常預算比額方面把中國同其他發展中國家區別對待的做法，不會接受超出中國支付能力的計算方法。

王民同時也表示：「該繳納的費用，中國會及時、足額繳納，一分都不會少。」

聯合國會費

聯合國常規預算每兩年制定一次，10月份各國開始基於聯合國預算委員會計算的數據開展分攤比例的調整交涉，並於年底正式決定分攤比例。

各國應繳納的會費數額由大會根據會費委員會建議批准的比額表確定，主要根據每個國家的國民生產總值、人口，以及支付能力等因素予以確定。

據日本媒體日經中文網報道，2016～2018年的聯合國會費中，中國的分攤比例從第6位上升至第3位。排在第一位的是美國，日本緊隨其後。在英法德的分攤比例也出現下降的背景下，中國雖然適用面向「發展中國家」的會費寬減舉措，但是分攤比例仍從5.15%大幅上升至7.92%。

網友反應

「發展中」的中國極力反對即將增加的會費，但似乎中國網友並不買賬，並在中國的社交網絡上表達了批評的聲音。

歷史學者倪方六在微博上評論到：「這個理論很可笑，既然你窮你發展中，為何到處撒錢、援助，露臉發個言就是多少億往外扔？」

來自北京海澱的網友評論道：「中國是世界第二大經濟體，四處送錢，可是聯合國要求增加中國會費，怎麼就慫了？」

中國國家主席習近平在9月26日至28日赴聯合國總部出席聯合國成立70週年系列峰會期間，共許下了約為150億美元的承諾。

其中1億美元用於對非盟無償軍事援助。10億美元的中國聯合國和平發展基金。南南合作援助基金，中國貢獻了20億美元。

中國還出資1千萬美元用於發展中國家加強婦女能力建設工程。還有120億美元是在2030年前對最不發達國家的投資。

（撰稿：覓雲 責編：蕭爾）