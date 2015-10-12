法航裁員引發暴力衝突5名員工被拘留
- 2015年 10月 12日
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由於上周在法航總部門口參加抗議活動時動粗，5名法航員工「引火燒身」，遭到警方拘留。
在抗議大幅裁員的活動中，法航兩名高管的上衣被扯掉，其中一人被迫翻過圍欄才得以脫身，抗議活動同時造成多人受傷。
有媒體報道說，被警方拘留的5名法航員工都是工會成員。
法國警方說，他們是通過觀看現場監控錄像，最終確定嫌疑人。
日前，數百名法航員工不滿公司裁員2900人、以及增加飛行員工作時間和削減機組人數等政策，舉行了抗議活動。法航則希望借此能在兩年內，將運營成本降低18億歐元。
在這次抗議活動中，法航人力資源與勞動關係執行副總裁Xavier Broseta和公司高管Pierre Plissonnier成了憤怒人群的眾矢之的。
工會人員形容，Xavier Broseta 「差點被私刑處死」。
法航的母公司「法國航空-荷蘭皇家航空集團」表示，他們將對抗議人群的「集體暴力行為」採取法律行動。
（責編：路西）