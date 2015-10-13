新西蘭起訴一名揚言向奶粉下毒疑犯

圖片版權 Reuters Image caption 乳品出口商恆天然（Fonterra）及倡議團體新西蘭農場主聯盟（Federated Farmers）說他們去年十一月收到匿名恐嚇信，聲稱會用氟乙酸鈉在奶粉下毒。

新西蘭警方周二起訴一名揚言對嬰幼兒奶粉下毒的男性，事件令當地發達的乳品業蒙上陰影。

新西蘭警署長邁克·布什（Mike Bush）說，警方已拘捕一名來自奧克蘭的60歲商人，並起訴他兩項勒索罪。

警方派出35人調查事件，並向60名相關人士問話。

邁克·布什說：「這反映我們非常重視這類事件。」

乳品出口商恆天然（Fonterra）及倡議團體新西蘭農場主聯盟（Federated Farmers）說他們去年十一月收到匿名恐嚇信，聲稱會用氟乙酸鈉在奶粉下毒，除非官員在今年三月前停止用相同毒藥殺害老鼠或其他害蟲。

氟乙酸鈉又名1080殺蟲劑，是一種可空投的殺蟲劑。新西蘭使用這種殺蟲劑，保護本土生長的植物。反對者指這種殺蟲劑會污染環境。

事件令負責公共衛生的官員及乳品製造商進行數以萬計的產品測試，確認產品沒有問題。沒有樣本出問題，而布什說，疑犯不會再對公眾構成威脅。

警方拒絕在疑犯出庭前公布其身份。假如控罪成立的話，每項控罪可監禁他14年。

恆天然是全世界最大的乳品出口商，它向新西蘭警方致謝，並形容調查「徹底」。

恆天然首席執行官施牧德（Theo Spierings）在新聞稿上說：「得知疑犯被拘捕，恆天然感到十分高興。」

新西蘭總理約翰‧基對記者說，疑犯落網是好消息，事件雖然很大機會是惡作劇，但政府對事件極度擔心。

新西蘭出口總值120億紐元的乳製品，並特別受中國顧客歡迎。由於新西蘭乳製品被認為優質產品，所中國及其他國家的顧客願意付出更高的價格。

（撰稿: 蔡曉穎 責編：蕭爾）