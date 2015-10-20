韓朝雙方離散家屬今年首次舉行重聚活動

圖片版權 Reuters Image caption 韓方家屬抵達金剛山：離散家人重逢活動可能會隨時中斷。

經過了將近20個月之後，今年首批韓朝雙方離散家屬在金剛山舉行了重聚，預計活動將持續3天。

韓國的媒體報道說，韓國方面共有389名離散家屬參加這次在韓朝邊界進行的活動，但是因為健康因素也有大約4人不得不退出。

上一次舉行韓朝離散家屬重聚是在2014年的2月，先前韓朝邊境非軍事區發生爆炸，造成數名韓國士兵受傷，一度引起緊張，最近則是略有和緩，這次的重聚才得以實現。

由紅十字會組織的家屬重聚，非常受到民眾的歡迎，但是每年只有為數不多的人中選，中選者通常是老年人。

韓國方面是採取電腦隨機選擇的方式，加入年齡和家庭背景等因素來決定，然後需要經過多次面談還有身體健康檢查，以確定中選者能夠承受旅途的負擔。

本次的重聚將持續三天，家屬有6次會面的機會，

（撰稿：威克，責編：路西）