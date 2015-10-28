伊朗將參加維也納會議討論敘利亞危機
- 2015年 10月 28日
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伊朗政府發言人說，伊朗外交部長扎裏夫全稱穆罕默德·賈瓦德·扎裏夫（Mohammad Javad Zarif）將參加本周在維也納舉行的國際會談討論敘利亞危機。
伊朗是敘利亞總統阿薩德的盟友。這是伊朗首次參加關於敘利亞問題的類似談判。
早些時候美國表示伊朗得到了參加維也納會議的邀請。
參加這次會談的有美國、俄羅斯、沙特阿拉伯和土耳其的外長。
俄羅斯外交官說，來自埃及、伊拉克和黎巴嫩的官員也可能參加會談。
早些時候克里姆林宮發言人呼籲擴大就敘利亞問題的對話。
據認為伊朗在過去4年已經投入數十億美元支持阿薩德政府，向他們提供軍事顧問和補貼購買武器。
（編譯/責編：橫路）