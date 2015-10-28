美中軍方周四舉行視訊通話討論南海局勢

圖片版權 AP Image caption 理查森最近在東京舉行的記者會上表示，美國在任何地方行使航行自由的權利，對此任何人都不應該感到奇怪，「我不認為這樣做能被理解成挑釁」。

美軍派遣「拉森」號神盾級導彈驅逐艦巡航南中國海人工島礁12海浬海域引發兩國爭吵之際，美國海軍作戰部長約翰·理查森上將將於周四（29日）與中國海軍司令員吳勝利舉行視訊通話。

路透社報道引述一位美國官員的話說，這是兩國軍方首領主動提出舉行這次通話，主要討論兩國在南海的行動以及雙方海軍的關係。

這將是理查森上將與吳勝利之間的第三次視訊通話。

理查森最近在東京舉行的記者會上表示，美國在任何地方行使航行自由的權利，對此任何人都不應該感到奇怪，「我不認為這樣做能被理解成挑釁」。

日本及中國媒體根據不同消息來源報道。美軍太平洋司令部司令哈里斯將於11月2日到訪北京。

日本的華文媒體《日本新聞網》首先引述一位未署名的「美國國防部關係人士」報道了這一消息，並稱表示該人士是在接受日本NHK的採訪時透露有關消息的，並稱哈里斯在訪問北京期間將與中國軍方等首腦進行會談，並參觀軍事設施。

隨後，中國《環球時報》也稱，從不同消息來源證實，美國海軍高層的確將會在近期訪華，其中包括太平洋司令部司令哈里斯。

不過，中美兩國官方至今尚未證實有關哈里斯即將訪華的消息。

中方強烈抗議

過去幾天，中美關係正因為美軍派出拉森號驅逐艦到中國在南海聲稱擁有主權島嶼的12海里水域內巡航，導致中美關係緊張。

中國外交部發言人陸慷在周三（28日）的新聞發佈會上再次批評美國軍艦擅自進入有關島礁附近海域，嚴重威脅了中國的主權和安全，危及了島礁人員和設施安全，是對中國嚴重的政治挑釁。

他還強調說，美方行為違反了《聯合國海洋法公約》等國際法和中國相關的國內法。但他也同時也表示，中方仍然希望通過對話與美方解決彼此間的分歧。

中國副外長張業遂也在周二緊急召見美國駐華大使博卡斯，就美方的行動提出「嚴正交涉和強烈抗議」。

而哈里斯本人也曾在今年9月30日在美國檀香山與出席亞太國防軍司令會議的中國解放軍副總參謀長孫建國會面。

（撰文：李文/路西 責編：路西）