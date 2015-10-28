圖片版權 AFP Image caption 美國與盟軍自去年開始展開對伊斯蘭國的空襲。

美國表示將改變在伊拉克及敘利亞打擊伊斯蘭國武裝分子的戰略，包括直接地面攻擊的使用。

美國國防部長卡特說，將會增加對「高攻擊價值」目標的空襲行動。

觀察家表示，卡特的評論反映出，美國承認打擊武裝勢力的行動沒有取得積極進展。

另外，美國表示，伊朗將會第一次被邀請到國際會談上討論敘利亞戰爭。卡特對美國參議院軍事委員會發表評論的時間，是在美國與伊拉克聯軍於伊拉克營救了約70名被伊斯蘭國武裝分子挾持的人質的一周之後。

「我們不會停止支持有能力的合作伙伴打擊伊拉克和黎凡特伊斯蘭國（ISIL）的機會，也不會停止不論是空襲或是直接地面攻擊的行動。」卡特在這段發言中使用了伊斯蘭國的另一個稱呼法。

「我們預期會加強對伊拉克和黎凡特伊斯蘭國的空襲行動，包括加入額外的美國和聯盟空軍，進行更強大、更高規格的空襲。」卡特說。

「我們的智能裝備進步，因此行動將包含對伊拉克和黎凡特伊斯蘭國的高價值目標物進行攻擊。」

圖片版權 AP Image caption 美國表示願意和親西方的敘利亞自由軍（Free Syrian Army）合作

由美國領導的聯軍自去年開始在伊拉克和敘利亞境內展開對伊斯蘭國的空襲。美國總統奧巴馬說此行動的目的是要「打擊並最終摧毀」伊斯蘭國。

雖然奧巴馬沒有承諾派出地面部隊到伊拉克，但在伊拉克，美國大約派出3500名軍人訓練伊拉克軍隊，也有起到少部份防衛作用。

俄羅斯在上個月展開對敘利亞的空襲，俄羅斯表示，空襲是要幫助敘利亞總統阿薩德對抗伊斯蘭國及其他極端武裝份子。

圖片版權 AP Image caption 俄羅斯在敘利亞的空襲行動使總統阿薩德的地面部隊得以提升。

但美方強烈譴責俄羅斯的行動，認為這只會將更多焦點放在反抗武裝勢力身上，並讓極端勢力升溫。

卡特表示，對伊斯蘭國的攻擊行動將會集中在武裝份子在敘利亞境內宣稱的首都拉卡（Raqqa），以及伊拉克西部最大省份安巴爾省（Anbar）的省會拉馬迪（Ramadi）。

但他沒有說在何種情況下美軍會進行自己的地面作戰，「不過一旦我們派出部隊，沒有什麼目標是我們無法達到的。」

在此同時，美國國務院發言人柯比（John Kirby）說，目前還不確定伊拉克領導人是否會出席本周在維也納舉行的會議。

美國、俄羅斯、阿拉伯及歐洲國家的高級外交官員都將參加此會議。

伊朗是敘利亞總統阿薩德的盟友，並且被認為在過去四年來花費超過數十億美元支持阿薩德政權，向他提供軍事專家及替代武器，還有提供貸款和石油的線路。

黎巴嫩真主黨將武裝份子送往敘利亞去援助支持阿薩德軍隊的決定，也被認為對情勢有很大的影響力。

敘利亞親西方反對派以及美國在波斯灣的盟軍，長期以來都反對伊朗在敘利亞戰爭中的角色。

BBC外交事務記者詹姆斯·羅賓斯（James Robbins）說，美國官方肯定不會歡迎伊朗加入敘利亞會談，但現在也只能容忍伊朗的參與。

（編譯：劉子維 責編：橫路）