緬甸大選：反對黨競選集會受到刀劍攻擊

圖片版權 epa Image caption Naing Ngan Lin據稱「時而清醒，時而昏迷」

在距離緬甸歷史性的大選僅僅10天之際，反對黨全國民主聯盟的一個競選集會遭到刀劍攻擊。

目擊者說，數名手持刀劍的男子衝擊了全國民主聯盟星期四（10月29日）在仰光舉行的一次集會。

全國民主聯盟候選人、現任議員Naing Ngan Lin頭部和手部受傷，被送往醫院。

已經有數人在事件中被捕。

Naing Ngan Lin的妻子對BBC記者說，他時而昏迷，時而清醒。

反對黨此前曾受到要求取消集會的公開威脅，但是他們沒有理會這樣的警告。

緬甸即將在11月8日舉行的大選是25年來緬甸首次舉行的公開大選，預料全國民主聯盟將會贏得多數席位。

大型集會

目前距離大選只有10天時間，而全國民主聯盟領袖昂山素季也計劃三天後在仰光主持一個大型的集會。

昂山素季有兩個兒子是外國公民，因此她不能競選總統。

但是她表示，一旦全國民主聯盟在大選中獲勝，她將領導這個國家。

昂山素季曾在1990年參加全國大選，獲得壓倒性勝利。

但是緬甸軍政府無視那次選舉結果，把昂山素季軟禁達15年之久。

執政的聯邦鞏固與發展黨贏得了2010年大選，但是那次選舉受到全國民主聯盟的抵制，並且受到存在廣泛舞弊的指責。

（編譯：躍生 責編：路西）