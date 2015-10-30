聯合國籲維也納談判各方顯示靈活性

圖片版權 Reuters Image caption 歷時四載的敘利亞內戰已經導致25萬多人死亡和該國半數民眾——1100萬人流離失所

敘利亞內戰四年以來首次有全部選擇支持內戰中某一派系的外國代表參與的謀和多方談判在維亞納開幕。

與會國一方面主要包括支持反阿薩德政府武裝的美國及其地區盟國沙特阿拉伯和土耳其，另一方面則主要是支持阿薩德政府的俄國與伊朗。

另據俄國外交官稱，來自敘利亞周邊埃及、伊拉克和黎巴嫩的代表也將參與會談。

而在美國盟友陣營，英國、法國、德國和歐盟代表也已經表示會出席會議。

聯合國秘書長潘基文在會議開始前督促與會各方拿出「全球帶頭作用」，並在談判中顯示靈活性，而非一味固執己見。

歷時四載的敘利亞內戰已導致25萬多人死亡和半數國民——1100萬人背井離鄉。

各方立場

圖片版權 AP Image caption 以美國和盟國為主的談判陣營要求阿薩德「離開」；以俄國和伊朗為主的一方則堅持要維護己方在敘利益

俄國和伊朗近來加強了對阿薩德政府軍隊的軍事援助和武裝支持，並批評美國的政策短視和無效。

美國、土耳其和沙特阿拉伯等國家則堅持，絕對不可能接受阿薩德政權的長期存在。

沙特阿拉伯外長朱貝爾會談開幕前直接告訴BBC記者說：「他（阿薩德）或者可以通過政治程序離開，或者被武力驅逐。」

支持阿薩德政府的伊朗代表則指出，任何希望把伊朗排除在外或者不顧忌伊朗利益的解決方案都不可能達到「一個合理的解決方案」。

資深西方外交人士在接受BBC訪問時指出，外界不應對首輪敘利亞問題多邊談判抱有過高期待； 分析認為，致力於結束敘利亞內戰的維亞納談判才剛剛起步——仍處於「萌芽狀態」，首次會議只要沒有哪方「憤然離席」就是成功。

（編譯：晧宇/責編：董樂）