美國海軍據信找到一個月前失蹤貨輪殘骸
- 2015年 11月 1日
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美國國家交通安全局發表聲明說，美國海軍已經找到了一個月前在巴哈馬群島附近失蹤的一艘貨輪。
美國註冊的「埃爾法羅號」貨輪在10月1日從佛羅里達開往波多黎各時遭遇熱帶風暴襲擊，隨後失蹤。
美國海軍使用聲納設備發現，這艘貨輪可能正沉在4500米深的海底。
「埃爾法羅號」長241米，船上有船員33人。
貨輪在10月1日發出求救信號，形容自己已經失去動力，並且正在進水。
船體完整
搜尋人員隨後在洋面找到一些殘骸，並且打撈起一具屍體。
美國國家交通安全局發表聲明說，發現的物體外形同一艘241米長的貨輪一致，聲納圖像顯示船體完整，處在直立狀態。
聲明說，有關人員將使用遙控潛水器對沉船做進一步的檢查和核實。
聲明還說，如果最終證實這個海底物體就是「埃爾法羅號」沉船，搜救人員將尋找和打撈航行數據記錄器。
（編譯：躍生）