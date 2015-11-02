阿塞拜疆反對黨杯葛國會選舉 執政黨大勝

圖片版權 AFP Image caption 阿塞拜疆周日（1日）舉行國會選舉。

阿塞拜疆選舉委員會周日（1日）宣佈，阿塞拜疆執政黨新阿塞拜疆黨在被主要反對黨杯葛的國會選舉中獲勝。

執政黨新阿塞拜疆黨贏得國會125席中至少70席。其他席位由忠於總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）的小黨及候選人獲得。

反對黨指責政府關押反政府人士。

歐洲安全與合作組織（OSCE）表示，因為當局「鎮壓獨立和批評的意見」，並設下許多限制，使得做出可信評估有困難，該組織在20多年來第一次沒有派員觀察阿塞拜疆選舉。

超過12個政黨角逐國會125個席位。

但分析家表示，真正被視為反對黨的政黨並沒有參與這次選舉，因而讓總統領導的執政黨獲的壓倒性勝利。

「在選舉前期的活動遭到大規模干擾，這就是我們決定不參與的原因。」反對黨平等黨（Musavat Party）主席加吉裏（Arif Gajily）向路透社表示。

BBC駐南高加索記者Rayhan Demytrie分析，周日投票結果可視為這個石油豐富，政治自由受壓迫國家的一個現況提示。

她分析，在過去兩年阿塞拜疆政府關押了大部分的異議人士，當中有記者、社會運動人士、人權律師等等，這個政府越來越無法忍受國際上的批評。

政府當局否認關押政治犯，而且經常將反對意見形容為西方世界用來攻擊阿塞拜疆的手段。

（編譯：劉子維 責編：川江）