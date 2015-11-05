中國學者：緬甸希望「可控民主化」

圖片版權 AFP Image caption 作為鄰國，緬甸四年前起的政治變革引發了中國的關注（圖為緬甸主要反對黨領袖昂山素季的競選海報和她的支持者）。

作為鄰國，緬甸四年前起的政治變革引發了中國的關注。過去四年，無論是中國媒體還是學者，對緬甸的局勢時有關注與評論。一些觀察認為，緬甸的政治改革對中國具有啟示；另一些觀點認為，緬甸的變化是美國為了制衡中國的一種方式。

無論緬甸改革的初衷為何，未來走向何方，這個國家正逐漸走向多樣化。自緬甸改革以來，國家消除黨禁、報禁，並釋放了政治犯，許多曾經流亡海外的緬甸知識分子和企業家紛紛回國。這個過程並不平坦。在大選即將到來之際，許多曾經期盼大步民主化的緬甸人都對此次大選結果不表樂觀。

那麼，中國如何看待此次緬甸大選？又如何看緬甸近年來的政治改革？BBC中文網記者近期採訪了上海復旦大學中國外交研究中心主任任曉。他曾是中國派駐日本的外交官，也是上海市國際關係學會常務理事。

中國怎樣看緬甸大選？

BBC中文網：中國怎樣看這次緬甸大選？

任曉：密切關注。對緬甸來講是一件大事，看看是一種什麼結果，對緬甸的政治經濟會有什麼影響，對中緬關係又意味著什麼。根據選舉的結果再來研判。（不過，選舉結果對局勢）倒也不至於有翻天覆地的變化。不至於。

BBC中文網：年初緬北的局勢，對中國的決策有沒有影響？

任曉：緬甸軍機炸彈落到雲南， 後來聯合調查也承認的，是它軍機的炸彈，道歉賠償都有。從我們來講，希望他們早日達成停火，帶來國內和平。但是這個不取決於我們。這個問題還是在解決的過程當中。

BBC中文網：怎麼評價西方的角色？

任曉：西方當然希望緬甸大變，實行西方式的政治制度，多黨制和選舉等等。把昂山素季弄上台，在他們看來這是最有利於西方利益的，（在）很多國家都是這麼搞的。

BBC中文網：但是從現在的狀況來看，昂山素季很快上台也不太可能吧？

任曉：她現在顯然做不了總統了，她會繼續擔任議員，關鍵在於她的黨在此次選舉中得到多少席位。這個要看結果，美國、英國當然希望她上台了。但是問題是他們想怎麼樣就怎麼樣麼？緬甸還有自身的力量對比。

BBC中文網：昂山素季近期接受印度媒體的訪問，說如果全國民主聯盟贏得大選的話，會組成一個政府；雖然她不可能成為總統，但是會成為政府背後來起到重要的角色。這似乎也是許多媒體的觀察。你怎麼看？

任曉：這是他們的一廂情願（wishful thinking）。他們當然希望是這樣，問題是是否會這樣呢？不好說。怎麼叫贏得選舉呢？這都有很多不確定性。

Image caption 上海復旦大學中國外交研究中心主任任曉。他曾是中國派駐日本的外交官，也是上海市國際關係學會常務理事。

緬甸選舉「不是童話」

BBC中文網： 8日的大選後，還有總統選舉。若吳登盛繼續當總統的話，他對憲政改革的可能性大嗎？

任曉：他也不會馬上做的。如果他繼續擔任總統的話，我想他會再看看情況，逐步來。

BBC中文網：《金融時報》的亞洲編輯皮林（David Pilling）近期發文說，緬甸的選舉不會是「童話般的結局」。你同意嗎？

任曉：當然不會，所謂「童話般的結局」就是很多西方國家政府希望的：1990年的局面重演，全國民主聯盟大獲全勝，昂山素季上台，這個可能性不大，（至少）從當前的局面來看。

BBC中文網：那你覺得中國更希望維繫現狀嗎？

任曉：我們也不希望出現重大的變化，不確定性比較大，受到的震蕩、影響，就不會那麼大。這對保持中緬關係的穩定還是有利的。

BBC中文網：昂山素季前段時間來中國取得怎樣的共識？是不是尋求中方的支持？

任曉：中方跟全國民主聯盟和昂山素季，一直保持著接觸。從我們這邊來講，也是努力和不同的政治力量都保持正常的關係。同時也希望和民主聯盟能夠增進了解，邀請訪問。作為政黨之間的交流。後來推遲過一次，6月來的，這次訪問還是比較重要的。我們安排的禮遇規格也比較高，習近平也出來會見昂山素季。

BBC中文網：中方是不是發出一個信號：萬一聯盟在緬甸獲得更大的力量，中方還是願意與之合作，昂山素季也是尋求中方的支持？

任曉：任何政府都會這樣。比如跟英國的保守黨和工黨都保持一種良好的關係，因為兩大黨，說不定另外一個政黨就上台執政了呢？任何一個國家都是這樣做的。對於昂山素季來講，中國這麼一個有重要影響的鄰國在邊上，一定會考慮到中國的影響，保持一種正常的關係。她進入議會後，對中國還可以的，比如銅礦項目，議會搞了一個調查報告，這個報告是昂山素季領導下搞的，調查結論對中國方面來講還是比較有利的。

作為政治家，如果哪一天她掌握最高權力了，她也不會說是一下子就投入到西方的懷抱當中的。作為一個成熟的政治家，她不會那麼一邊倒。她會考慮平衡的。所以中國這種影響力，一定會得到緬甸領導人的考慮的。毫無疑問。

BBC中文網：2011年之後緬甸宣佈改革，讓許多人充滿希望，但目前來看情勢似乎並不盡如人意。你認為緬甸發生的是真正意義上的民主化嗎？

任曉：某種程度的民主化也可以這麼說，比方開放黨禁，實行選舉，政黨活動的合法化，這些也可以算是民主化。但是我的理解是，它希望是一種可控的民主化，不是失控的民主化。

BBC中文網：什麼是失控的民主化？

任曉：1990年的情況就是這樣，軍方干預，再掌握政權。他就不希望出現90年的情況，還是希望漸變，一步步來。

BBC中文網：最終會是怎樣的局面？

不好說，如果他是下定決心實行西方的多黨民主，那麼或許是兩大政黨輪流執政的局面，現在誰都不知道。

BBC中文網：緬甸的民主化，過去很多討論跟中國聯繫在一起，你認為這對中國真有借鑒意義嗎？

任曉：他要走那樣的道路，我們認為，中國從來不認為政治之路可以移植複製，所以說是要走中國特色的社會主義道路，所以談不上要仿照緬甸的先例，走他的道路，談不上。中國會走從實際出發，走符合自己國情的道路，這是可以肯定的。

（責編：蕭爾）

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