教宗訪意華人聚居小鎮 呼籲關注被剝削勞工

圖片版權 AP Image caption 教宗方濟各訪問意大利中部小鎮普拉托，受到信眾的熱烈歡迎，人群中有許多華人舉著中國國旗。

教宗方濟各周二（10日）訪問意大利中部華人集聚的小鎮普拉托（Prato），並在當地一座教堂的露台上，向廣場上的信眾發表演說，呼籲關注被剝削勞工。

教宗以2013年在當地發生的一場奪命工廠火災悲劇為鑑，呼籲世人尊重每一個人，並譴責一些製衣廠的工作條件不人道，剝削勞工猶如「人間毒瘤」，呼籲人們正視並予以打擊。

方濟各表示，所有人都值得獲得尊重、受到歡迎以及得到一份有尊嚴的工作。他認為華人紡織工被迫生活在"非人道"的條件中，並非有尊嚴的工作。

"每個社區的生活都需要我們共同打擊貪污的毒瘤、剝削勞工的毒瘤和非法行徑之毒。"

方濟各在發表這番談話後，台下的人群報以熱烈的掌聲。人群中還可見到中國國旗。

2013年12月，當地一家由華人經營的製衣廠發生嚴重火災，奪去7名工人性命，事件喚起人們關注工人被剝削的問題。

位於佛羅倫薩以北的普拉托是一個以紡織業為主要產業的城市，上世紀80年代新華人移民到來，特別是以開立個體成衣工廠居多的華人的聚集。

目前該市有19萬人口，其中1.6萬為華人，其中有許多人都在由華人經營的製衣廠工作，維持一家人生計。

當地2010年的官方統計稱當地有1.7萬中國人，但當地人估計目前當地居住的中國人的實際數目可能約為5萬人。

廉價的勞動力和原材料加上「意大利製造」的牌子，使普拉托成為意大利成衣製造業重鎮，也使它成為沒有控制的移民和肆行無忌的勞工剝削的象徵。

意大利籍華人、全國手工業者聯合會王立平（譯音）對法新社說，「我們幾乎每個星期要挨家挨戶走訪大約20家華人製衣廠，解釋意大利的法律，宣講如何遵守安全法規，以及環境和財務法規，讓這裏的華人了解意大利法律，並遵守意大利法律。」

（撰稿/責編：路西）