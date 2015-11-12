面對移民潮 瑞典採取臨時邊境控制措施

圖片版權 Reuters Image caption 瑞典警察守候在剛剛經丹麥進入瑞典的火車旁邊

瑞典決定實施臨時邊境檢查措施，以控制進入瑞典的移民潮。

瑞典當局表示，他們之所以採取這樣的措施是因為新移民人數的激增使公共秩序受到了威脅。

歐盟理事會主席圖斯克在馬耳他召開的一次非洲和歐盟國家領導人峰會上說，為拯救確保自由旅行的「申根規則」所進行的努力正在「和時間賽跑」。

歐盟已經同意出資18億歐元，用來幫助非洲解決「導致非正規移民的根源性問題」。

但是一些非洲國家領袖批評說，這筆資金根本不夠。

今年有大約15萬人從包括厄立特里亞、尼日利亞和索馬里在內的非洲國家跨越地中海，來到歐洲。

敘利亞移民

但是，主要從敘利亞經土耳其和希臘進入歐洲的移民人數遠遠超過了上述非洲移民人數，達到65萬人。

由於移民最初到達的國家，特別是希臘、意大利和匈牙利等國受到較大壓力，致使歐盟內部出現緊張氣氛。

許多移民努力試圖進入德國和瑞典提出避難申請，因為人們一般認為這兩個國家對難民的歡迎程度最高。

瑞典有關當局表示，瑞典的臨時邊境控制已經在當地時間星期四（11月12日）中午開始生效，初步決定持續10天。

據估計，今年將會有近20萬名移民抵達瑞典，如果以國民人均接待移民的數字計算，瑞典接納移民的人數將在所有歐盟國家中居於首位。

（編譯：躍生 責編：路西）