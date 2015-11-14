法國稱三個攻擊小組發動了巴黎恐怖攻擊

圖片版權 AFP Image caption 巴黎檢察官莫林斯星期六（11月14日）向媒體通報了案件調查的最新發展

法國巴黎檢察官莫林斯星期六（11月14日）對媒體發表談話說，星期五晚間有三個攻擊小組在巴黎發動了恐怖襲擊，造成129人死亡，350人受傷。

他說，「我們必須弄清楚他們是從哪兒來的，他們如何得到資金支持。」

他說，有7名攻擊者被打死，他們都攜帶自動步槍，身綁炸彈。

攻擊者在星期五晚間攻擊了一個音樂廳、一個體育場，以及餐館、酒吧，等等。

莫林斯說，比利時警方星期六逮捕了可能同這次攻擊行動有牽連的三名男子。

法國公民

莫林斯還說，7名死亡攻擊者中包括一名30歲的法國公民，這名男子有犯罪記錄，但是從來沒有在獄中服刑。

比利時檢察官辦公室同時發表聲明，宣佈比利時警方逮捕了三名嫌疑人。

比利時首相米歇爾說，在布魯塞爾被捕的三名嫌疑人中的一人星期五晚間就在巴黎。

比利時司法部的一位發言人說，警方在法國巴黎發生恐怖攻擊的巴塔克蘭音樂廳附近發現一輛掛有比利時牌照的汽車，並根據這個線索採取了逮捕行動。

他說，這是一部租來的汽車。

他還說，比利時警察星期六在布魯塞爾的一個居民區採取了數次搜查逮捕行動。

（編譯：躍生）