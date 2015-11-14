巴黎襲擊：當地華人「不敢外出」

圖片版權 Reuters Image caption 午夜過後，巴黎多處地區只剩下警車和軍警巡邏

在法國時間星期五（11月13 日）晚上巴黎發生多次恐怖襲擊後，官方立即宣佈全國進入緊急狀態，部署大批軍警，封鎖國家和地區邊境，並呼籲居民盡量留在家中，不要出外。

法國政府還宣佈星期六（14日）國內所有中小學停課。

在襲擊發生後數小時，巴黎人頓時變得人心惶惶，手機不斷地響，人們關心外出家人所在，勸告立即回家等。

巴黎人各自盡快回家，部分地鐵線非常擠迫，並有人在呼叫，造成乘客恐慌。期間公共交通部分線路一度中斷服務。根據法國媒體報道，巴黎有好心的士司機，把計價器關掉，免費送居民回家。

首都城區很快變得荒無人煙，午夜後尤其在敏感地區只剩下警車和軍警巡邏。

住在首都總市政府區的法國居民納偉先生說：「雖然我本人沒事，但問題卻非常嚴重。政府長期不斷過寬收容移民和難民，現在易請難送。其實我們知道發生這些襲擊是遲早的事，看來還未完呢。」

圖片版權 AFP Image caption 法國總統奧朗德在巴塔克蘭音樂廳講話說，「我們將會無情反抗」。

位於巴黎市中心聖母院區的餐館華人老闆梁西西女士表示，她所屬的地區無恙，星期五晚餐館生意正常，街上情況無異樣，但她說：「星期六我餐館會照樣開門，但可能客人會少了。我自己也不敢出外，不敢四處亂跑了。」

正在法國旅遊的中國遊客蘇利小姐本計劃在巴黎遊玩數天，剛到達兩天便發生這次嚴重恐怖襲擊，她說：「今晚我們順利回到酒店，但這周末真不知應否出外逛街，看到新聞感到好恐怖。」

（責編：蕭爾）