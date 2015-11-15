圖片版權 AFP Image caption 巴黎襲擊發生後，世界各地民眾向逝者致意

周五（11月13日）在巴黎發生的連環槍擊與炸彈襲擊已造成129人死亡和逾300人受傷，當中包括來自超過10個國家的外國公民。

這是法新社引述目前為止各國官方證實的傷亡狀況：

阿爾及利亞 ：官方阿爾及利亞通訊社（APS）公布，有兩名阿爾及利亞人在襲擊中身亡，該國外交部消息源指遇害者分別是一名40歲的女性和一名29歲的男性。

：官方阿爾及利亞通訊社（APS）公布，有兩名阿爾及利亞人在襲擊中身亡，該國外交部消息源指遇害者分別是一名40歲的女性和一名29歲的男性。 比利時 ：比利時外交部證實，目前至少有三名比利時公民被殺，其中一人同時擁有法國國籍。

：比利時外交部證實，目前至少有三名比利時公民被殺，其中一人同時擁有法國國籍。 英國 ：英國外交部證實一名英國公民死亡，並表示可能還有更多未經核實的傷亡人員。

：英國外交部證實一名英國公民死亡，並表示可能還有更多未經核實的傷亡人員。 智利 ：一男一女死亡，其中女子是智利駐墨西哥大使的侄女。

：一男一女死亡，其中女子是智利駐墨西哥大使的侄女。 摩洛哥 ：該國駐法國使館公布，摩洛哥公民在襲擊中一死一傷。

：該國駐法國使館公布，摩洛哥公民在襲擊中一死一傷。 葡萄牙 ：政府宣佈有兩名葡萄牙公民遇害。一名居住在巴黎的63歲葡萄牙人在法蘭西大球場附近遇害，另一人則在巴塔克蘭劇場喪生，後者是出生在法國的雙重國籍人士。

：政府宣佈有兩名葡萄牙公民遇害。一名居住在巴黎的63歲葡萄牙人在法蘭西大球場附近遇害，另一人則在巴塔克蘭劇場喪生，後者是出生在法國的雙重國籍人士。 羅馬尼亞 ：外交部指有兩名羅馬尼亞人遇害。

：外交部指有兩名羅馬尼亞人遇害。 西班牙 ：當局公布，一名叫阿爾伯托·岡薩雷斯·加裏多（Alberto Gonzalez Garrido）的29歲公民在巴塔克蘭劇場遇害。

：當局公布，一名叫阿爾伯托·岡薩雷斯·加裏多（Alberto Gonzalez Garrido）的29歲公民在巴塔克蘭劇場遇害。 瑞典 ：外交部指，可能有一名瑞典公民被槍擊中受傷，另一人遇害，但消息在進一步核實當中。

：外交部指，可能有一名瑞典公民被槍擊中受傷，另一人遇害，但消息在進一步核實當中。 突尼斯 ：該國外交部指，一對在法國居住的突尼斯姐妹在襲擊中遇害，她們當時正在巴黎為朋友慶祝生日。

：該國外交部指，一對在法國居住的突尼斯姐妹在襲擊中遇害，她們當時正在巴黎為朋友慶祝生日。 美國：一名來自加州的學生襲擊中身亡，消息得到了校方證實。

（編譯：列爾 責編：川江）