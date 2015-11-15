法國警方查明襲擊案另外兩名攻擊者身份

圖片版權 BFMTV Image caption 襲擊者有可能是使用這輛被拖走的黑色汽車逃離

法國警方查明了在巴黎恐怖襲擊事件中另外兩名攻擊者的身份，他們二人都是法國公民，住在布魯塞爾。

其中一人是２０歲，另外一人為３１歲。不過警方沒有透露兩人的姓名。

至今已經被法國警方確定和披露的巴黎襲擊案攻擊者共有4位，而且均是法國人。

另外周日（１５日），比利時抓獲了七名與巴黎恐襲案有關的嫌疑人。

攻擊事件中使用的兩輛汽車—一輛黑色的大眾馬球和一輛黑色的西雅特—都是在比利時租賃的。

法國警方周日（15日）在巴黎東部郊區發現了這輛西雅特，車中有幾支AK47衝鋒槍。

BBC記者說，看起來，至少有一名攻擊者從襲擊現場逃走，此人也許就是西雅特的租車人，現在他已經成為搜捕的重點。

法國媒體報道說，逃走的攻擊者或許就是居住在布魯塞爾的法國三兄弟之一。

那輛黑色的大眾是警方在距離巴塔克蘭音樂廳不遠處發現的。恐怖襲擊中，將近90人在這裏喪生。

最新數字顯示，又有三名在的連環恐怖襲擊中的受傷者不治身亡，讓死亡人數上升到132人。

事件中7名攻擊者被打死，他們都攜帶自動步槍，身綁炸彈。

巴黎聖母院周日稍晚將舉行儀式，哀悼攻擊事件罹難者。儀式將通過法國衛星電視直播。

法國將為死難者舉國哀悼三天。

（編譯：蘇平，責編：林杉）