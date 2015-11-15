法國警方查明襲擊案另外兩名攻擊者身份
- 2015年 11月 15日
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法國警方查明了在巴黎恐怖襲擊事件中另外兩名攻擊者的身份，他們二人都是法國公民，住在布魯塞爾。
其中一人是２０歲，另外一人為３１歲。不過警方沒有透露兩人的姓名。
至今已經被法國警方確定和披露的巴黎襲擊案攻擊者共有4位，而且均是法國人。
另外周日（１５日），比利時抓獲了七名與巴黎恐襲案有關的嫌疑人。
攻擊事件中使用的兩輛汽車—一輛黑色的大眾馬球和一輛黑色的西雅特—都是在比利時租賃的。
法國警方周日（15日）在巴黎東部郊區發現了這輛西雅特，車中有幾支AK47衝鋒槍。
BBC記者說，看起來，至少有一名攻擊者從襲擊現場逃走，此人也許就是西雅特的租車人，現在他已經成為搜捕的重點。
法國媒體報道說，逃走的攻擊者或許就是居住在布魯塞爾的法國三兄弟之一。
那輛黑色的大眾是警方在距離巴塔克蘭音樂廳不遠處發現的。恐怖襲擊中，將近90人在這裏喪生。
最新數字顯示，又有三名在的連環恐怖襲擊中的受傷者不治身亡，讓死亡人數上升到132人。
事件中7名攻擊者被打死，他們都攜帶自動步槍，身綁炸彈。
巴黎聖母院周日稍晚將舉行儀式，哀悼攻擊事件罹難者。儀式將通過法國衛星電視直播。
法國將為死難者舉國哀悼三天。
（編譯：蘇平，責編：林杉）