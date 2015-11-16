美中情局長：巴黎襲擊不會是單一事件

圖片版權 BBC CHINESE Image caption 布倫南說，不希望恐怖分子鑽了自由的空子，混入難民中，進入美國或歐洲。

美國中央情報局局長布倫南（John O. Brennan）周一（11月16日）在華盛頓表示，不認為巴黎連環襲擊是單一事件。他說對事件不感到驚訝，但情報部門正在面臨多重挑戰。

「我當然不會認為這是單一的事件。」布倫南在出席智庫戰略與國際研究中心（CSIS）的全球安全論壇時說，「對我來說很清楚，伊斯蘭國有一個外部議程，去執行這類攻擊。這不是那種幾天可以搞定的事。這是那種經過精心詳細策劃了幾個月的事，確定他們有實施計劃的人、武器、帶有爆炸裝置的自殺腰帶。」

自2013年起出任中情局長的布倫南說，他預期這不會是伊斯蘭國計劃中的唯一行動。

全球安全論壇是主辦方早已安排好的活動，但由於本周末剛剛發生了巴黎連環襲擊，布倫南的致辭演說吸引了數百位觀眾。

布倫南說，儘管美國中情局與法國方面合作緊密，但是，「我們很多在歐洲的伙伴正在受到很大的挑戰。也就是說，有大量的人去了敘利亞和伊拉克，然後又回去（歐洲），因此監控和監視這些人面臨壓力。」

但是布倫南說，他對巴黎連環襲擊「並不感到驚訝，特別是鑒於我們已經有了戰略性警告（strategic warning）。」他說，「我們知道伊斯蘭國的這些計劃或密謀正在進行中，特別是瞄凖歐洲作為開展這些攻擊的場所。」

但是恐怖分子也在增強能力躲避偵查，布倫南說，現在有很多科技手段讓情報安全部門發現襲擊變得格外困難，而這些困難不止是技術上的，還有法律上的問題。

「我認為特別是歐洲和美國都應該借這個機會，來看看是不是有有意或無意的缺口，影響了情報機構去保護人們的能力。」布倫南暗指前美國國家安全局雇員斯諾登等人揭發美國的監聽計劃，在法律和輿論上影響了歐美情報機構偵查潛在的恐怖分子。

他說，「在過去幾年，由於一些未經授權的洩露，以及很多對政府去發現恐怖分子的努力的敲打，出現了一些政策和法律行動，讓我們整個國際社會發現恐怖分子的努力變得更加具有挑戰性。」

在提到難民問題時，布倫南表示，不希望恐怖分子鑽了自由的空子，混入難民中，進入美國或歐洲。但是他認為如果美國關閉邊境，只會孤立自己。他認為需要做的是搞清伊斯蘭國如何利用這個系統，假扮難民，而不是封閉自己。

（責編：路西）