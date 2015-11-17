擔憂「炸彈威脅」 德荷友誼賽被取消

圖片版權 Getty Image caption 可容納49000觀眾的漢諾威體育場已經疏散場內觀眾。

由於擔心「嚴重炸彈威脅」，原計劃在周二（17日）晚在德國漢諾威體育場舉行的德國隊和荷蘭隊的友誼賽在開賽前不到兩小時被取消。

漢諾威警方負責人Volker Kluwe對BBC說，「整個漢諾威市面臨具體威脅」。

他對德國媒體NDR表示，「我們獲得具體情報，有人在策劃炸彈攻擊，因此即時取消球賽。」

可容納49000觀眾的漢諾威體育場當時打開大閘不久，安排觀眾進場，疏散的主要是職員、貴賓及傳媒。

德國總理默克爾當時不在現場，她原定到場觀看比賽，希望展現巴黎恐襲後，德法兩國團結，不會懼怕恐怖主義。

接載德國隊球員的旅遊大巴車已駛往安全地點。

此外， 市內另一個場地，原定舉行音樂會，也同時取消並疏散觀眾。

在此之前，德國總理默克爾和多名內閣成員宣佈將前往漢諾威觀看比賽，其中包括經濟部長兼副總理加布里爾以及內政部長德梅齊埃。

根據最新消息，原計劃出席這場友誼賽的荷蘭國防大臣和衛生體育大臣已經前往機場返國。

比利時足協周一宣佈取消原定周二晚舉行的比利時和西班牙國家隊的友誼賽。

當局表示，人群大量聚集處尤其受到威脅，警方將加強對這些地方的安全警戒，而公民必須提高警惕。

英格蘭隊和法國隊周二在倫敦市中心的溫布利體育場舉行友賽賽，在巴黎暴力襲擊陰影下，保安明顯加強。

比賽進行前，球員及在場80000名觀眾為巴黎暴力襲擊事件的遇難者默哀一分鐘。

當現場奏法國國歌時，英國球迷也一同高唱，以展現英法兩國團結。

到場觀賽的，包括英國威廉王子、首相卡梅倫及倫敦市長約翰遜。

（撰稿/責編：路西）