俄安全首腦：客機墜毀西奈因「恐怖襲擊」

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俄羅斯聯邦安全局局長亞歷山大·波特尼科夫向總統普京報告說，10月31日在埃及西奈發生空難的俄航A321航班，已經查明是被「恐怖行動」襲擊後失事。

波特尼科夫說，失事的俄航A321航班殘骸中發現「外來爆炸物痕跡」。

這一航班上共224人全部喪生，幾乎都是俄羅斯公民。

普京已經表態說，一定「追蹤並懲罰」造成這一攻擊活動的幕後策劃者。目前，已經有一個伊斯蘭國附屬組織宣稱對攻擊事件負責。

公布在克林姆林宮官方網站上的聲明中，波特尼科夫說，在這架客機上放置的炸彈，相當於約1公斤炸藥。

波特尼科夫說：10月31日，炸彈使俄航客機在空中解體，「這解釋了為什麼飛機機身碎片散落範圍很廣。」

俄羅斯總統普京說，俄國將全力追兇「徹底查清這些人是誰」。

「不管他們藏在哪裏，我們將找到他們，即便去到天涯海角也要找到他們，施以懲罰。」

這架發生空難的客機上，絕大多數都是從埃及紅海沙姆沙伊赫度假回國途中的俄羅斯遊客。

普京還表示，俄羅斯對敘利亞的空中打擊行動「不僅僅要繼續，而且還要加強，要讓罪犯明白這是他們必須面對的報應。」

俄羅斯戰機目前配合敘利亞政府軍對多個反叛力量發起攻擊，其中包括伊斯蘭國武裝和其他極端分子。

（編譯：羅玲 責編：董樂）