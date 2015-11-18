越南計劃取消中小學單科歷史課引起不滿

圖片版權 Getty Image caption 越南教育部建議把中小學的歷史課併入一個包含廣泛內容的課程

越南教育部提出一項建議，不再把中小學的歷史課作為一個單獨科目，引起歷史學家的震驚和憤怒。

越南教育部長範武論星期二（11月17日）向媒體透露，教育部計劃在中小學課程中把國防、公民教育、歷史、地理和文學並為一個科目，稱為「公民與祖國」課程。

越南歷史學家、河內國立大學教授於堂寧在接受BBC電話採訪時難以掩飾自己的憤怒。

他說，這項教育計劃是反科學、反國家的。

於堂寧教授形容歷史課是上幾代人對今天的年輕人進行愛國主義教育的課程，他質疑越南當局為什麼要拋棄這個課程。

他說，特別是現在，「中國正在利用歷史來擴展自己的力量。」

他批評說，現在這些負責重新設計學校教學大綱的人首先不是歷史學家，而且缺乏知識，視野低下。

越南教育部長範武論說，負責改革越南教科書的一個委員會目前仍然在聽取公眾的意見。

他還說，這個委員會將很快向教育部報告有關情況。

（編譯：躍生 責編：路西）