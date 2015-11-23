圖片版權 Reuters Image caption 馬克里是反對派候選人

阿根廷總統大選周日（22日）舉行第二輪投票。由於主要競爭對手執政黨宣佈退出，反對派候選人、中偏右「變革」聯盟的領導人毛裏西奧馬克里（Mauricio Macri）已被確認贏得大選。

在大多數選票已經被統計的情況下，馬特裏贏得了53%的選票，執政黨的丹尼爾施奧利獲得47%的選票。

投票結束後不久阿根廷電視台播出的投票站出口民意調查也顯示馬克里勝出。

今年56歲的馬克里（Mauricio Macri）是布宜諾斯艾利斯市市長。

馬克里是阿根廷首富的兒子，進入政壇前長期活躍在商界。1991年他曾遭綁架，被扣押12天。

10月間舉行的第一輪投票當中，前兩位候選人都未獲得直接勝出的支持率。

第一輪投票當中，施奧利得票率為36.7%，稍稍領先於馬克里的34.5%。

圖片版權 AFP Image caption 兩位候選人施奧利（左）和馬克里首輪得票率差距不大

根據阿根廷法律，總統候選人必須獲得45%以上的選票、或者至少40%但要超出對手10個百分點的選票才能當選。

施奧利是現任總統克里斯蒂娜親自挑選的執政聯盟候選人。克里斯蒂娜無法尋求第三次連任。

自從2007年以來，施奧利一直擔任布宜諾斯艾利斯省長，這被視作阿根廷政界最有影響力的一個職位。

阿根廷的新總統將面臨嚴峻的經濟挑戰。

阿根廷是南美第三經濟大國。2002年金融危機後，經濟恢復增長，但是近年再次陷入萎靡，去年GDP增幅僅為0.5%。

國際貨幣基金組織預測，2016年阿根廷經濟將收縮0.7%。

（編譯：蘇平，責編：躍生）