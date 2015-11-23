法國誓言加大對「伊斯蘭國」空中打擊力度

2015年11月23日

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 戴高樂號航母將加入打擊行動。法國總統奧朗德誓言要加大對伊斯蘭國目標的空中打擊力度，「選擇那些對這個恐怖軍隊可能造成最大毀壞的目標」。

法國總統奧朗德說，法國將加強對「伊斯蘭國」在伊拉克和敘利亞境內目標的打擊力度。

在巴黎與英國首相卡梅倫會晤後，奧朗德證實，法國航空母艦戴高樂號將加入軍事打擊行動。

奧朗德最新宣佈之際，在比利時首都布魯塞爾的高度戒備狀態已經進入第三天。

比利時官方稱，在周末的反恐突襲行動中，警方逮捕了16人。但巴黎襲擊案的主要嫌疑人薩拉赫（Salah Abdeslam）目前仍然在逃。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 在巴黎與英國首相卡梅倫會晤後，奧朗德證實，法國航空母艦戴高樂號將加入軍事打擊行動。

比利時總理米歇爾強調，布魯塞爾仍將從保持最高的恐怖警戒。大學、學校和地鐵將繼續保持關閉。

比利時檢察官範德席普特（Eric van der Sypt）透露，周日警方在布魯塞爾和沙勒羅瓦一共展開了22次突襲行動。

在莫倫貝克區，警方對一輛轎車進行了兩次射擊，打傷並逮捕了一名嫌疑人。

巴黎襲擊案導致超過130人死亡，大約350人受傷。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 比利時警方正全力搜捕巴黎爆炸案嫌疑人。

伊斯蘭極端組織「伊斯蘭國」宣稱對巴黎襲擊事件負責。

法國總統奧朗德誓言要加大對伊斯蘭國目標的空中打擊力度，「選擇那些對這個恐怖軍隊可能造成最大毀壞的目標」。

英國首相卡梅倫在新聞發佈會上表示，他堅決支持奧朗德總統加強空中打擊力度的決定，並說「我堅信我們也應該這麼做」。

奧朗德還將在明天（24日）飛往美國華盛頓與奧巴馬總統會晤、周三在巴黎會見德國總理默克爾、周四到莫斯科會晤俄羅斯總統普京。

奧朗德的旋風斡旋旨在爭取在打擊伊斯蘭國的軍事行動上有更多的國際支持和聯手行動。