美反恐專家：美無意派大量地面部隊到敘利亞

圖片版權 EPA Image caption 法國總統奧朗德周二（11月24日）訪問華盛頓，在白宮與美國總統奧巴馬談反恐合作。

法國總統奧朗德周二（11月24日）訪問華盛頓，在白宮與美國總統奧巴馬談反恐合作，共同打擊「伊斯蘭國」極端組織。

在11月13日的巴黎連環襲擊後，美國在不同場合均堅持打擊「伊斯蘭國」的策略不會改變，即出動戰機進行空中打擊、支持在敘利亞和伊拉克的當地武裝，以及派出不足50人的特種部隊協助當地武裝人員，但不會派大量地面部隊與「伊斯蘭國」正面作戰。

與此同時，奧朗德在巴黎襲擊後，帶領法國衝到打擊「伊斯蘭國」的最前線，不僅出動航母和戰機報復「伊斯蘭國」，還拉攏英國、美國、德國、俄羅斯等國家，希望協同世界各國作戰。奧朗德周四將專程飛往莫斯科，與俄羅斯總統普京會面。

然而就在奧朗德與奧巴馬會談前幾個小時，北約成員國土耳其在土敘邊境擊落俄羅斯戰機，恐怕會讓奧朗德協調俄羅斯與北約國家打擊「伊斯蘭國」的期待出現變數。而從奧巴馬與奧朗德的聯合記者會來看，美國和法國打擊「伊斯蘭國」的策略也並沒有重大突破。

在美法聯合記者會後，BBC中文網電話專訪美國反恐專家拜曼（Daniel Byman）。拜曼目前為美國喬治敦大學外交學院教授、布魯金斯學會中東政策中心研究中心主任。

圖片版權 Reuters Image caption 然而就在奧朗德與奧巴馬會談前幾個小時，北約成員國土耳其在土敘邊境擊落俄羅斯戰機，恐怕會讓奧朗德協調俄羅斯與北約國家打擊「伊斯蘭國」的期待出現變數。

BBC中文網：奧巴馬與奧朗德的記者會上，兩人並沒有給出突破性的合作計劃。在巴黎襲擊後，很多人認為西方國家應該改變策略，加強打擊「伊斯蘭國」，您認為這可能嗎？

拜曼：會有更多的轟炸，可能有更多特種部隊進行有限的行動。但是（美國的）政治現實和以前是一樣的，就是人們並不願意派出大量地面部隊到敘利亞。在我看來，這一點並沒有改變。

BBC中文網：美國目前決定不出動地面部隊，您認為這一策略是正確的嗎？

拜曼：我認為派出有限的地面部隊去訓練當地軍事力量是合適的。以有限的一小部分地面部隊去配合空襲行動可能也是合適的。但我認為在美國，並沒有足夠的政治支持出動大量的地面部隊。如果只派出中等規模的地面部隊會是一個錯誤，因為並不會給局面帶來什麼改變。你需要派出非常龐大的地面部隊來改變現狀。我不認為在美國有足夠的政治意願去派出非常龐大的地面部隊。

BBC中文網：但是最近《華盛頓郵報》與美國廣播公司（ABC）的聯合調查顯示，60%的美國人支持增加美軍地面部隊打擊「伊斯蘭國」（其中佔整體人數33%的人支持派出大量地面部隊，25%的人支持少量地面部隊）。

拜曼：這個調查只是問了一個籠統的問題。說到地面部隊，具體的問題是他們需要在那邊呆上多少年？我不認為美國會願意派出大量的地面部隊在那邊呆上很多年。

BBC中文網：對於美國目前打擊「伊斯蘭國」所做出的努力，您認為足夠了嗎？

拜曼：美國做出了大部分的努力，我們執行了大部分的空襲。從百分比來看，我們做出的努力是足夠的。但是美國需要意識到，如果你期待明顯的改變，你就需要領導改變的發生，而不能假設別人會替你搞定。

BBC中文網：巴黎襲擊之後很多人的感受在於，即使打擊「伊斯蘭國」的行動已經持續了很久，但是仍然會發生在巴黎這樣的襲擊事件。

拜曼：我認為他們的感受是沒錯的。但是人們也應該意識到目前對抗還是非常有限的。目前並沒有對這個組織展開大規模的打擊。我們投入了有限的資源，也只能得到有限的成果。

BBC中文網：土耳其今天擊落了俄羅斯的戰機，您怎麼看這件事的影響？

拜曼：這件事十分嚴重。我們的目標之一是增加俄羅斯和其他國家的合作，打擊這個組織。但是如果美國的一個重要盟友和俄羅斯產生軍事對峙，就會讓合作變得困難，這阻礙了我們對於增加（國際）合作的努力。

BBC中文網：普京指責土耳其是「恐怖分子的幫兇」。同時，確實有一種聲音認為土耳其容忍甚至幫助了「伊斯蘭國」壯大，因為很多資源，包括聖戰分子，都是通過土敘邊境進入敘利亞。您認為對土耳其的指責有沒有依據？

拜曼：（我認為）土耳其並沒有在背後支持「伊斯蘭國」，但是我認為土耳其用了很長時間才對邊境安全問題嚴肅以對，土耳其還可以做更多事去確保邊境安全。但我不會說土耳其是「伊斯蘭國」的支持者。土耳其可以做更多事去阻止「伊斯蘭國」，但這不意味他們在背後支持「伊斯蘭國」。

BBC中文網：擊敗「伊斯蘭國」是否一定需要俄羅斯的幫助？

拜曼：不。我認為俄羅斯會（對擊敗「伊斯蘭國」）有幫助。但總的來說，沒有他們，我們也可以繼續執行有效的政策（打擊「伊斯蘭國」）。

BBC中文網：但是目前的政策已經執行了一段時間，「伊斯蘭國」仍然活躍。

拜曼：（美國）目前的政策只執行了1年多。我覺得應該要耐心。美國應該加強打擊，加強與當地盟友的合作，還有很多可以做的事。但我覺得說目前的計劃不奏效還為時過早，況且其他的替代計劃和目前的計劃相比都不太現實。

（責編：蕭爾）