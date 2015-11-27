日本沿海漂泊木船上發現腐爛屍體
- 2015年 11月 27日
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日本沿海發現11艘船隻在漂泊，上面有腐爛的屍體，日本官員正在對事件展開調查。
海岸警衛隊一名發言人說，10月到11月期間，在這些漂泊的木船上發現了大約20具屍體。
其中許多船都被拖到日本港口，但是船上的屍體還有待確認身份。
據報，船上發現有韓文，一些人猜測船隻可能來自朝鮮。
日本媒體報道，日本海岸警衛人員星期二又發現一艘船，上面有三具屍體。他們把船拖到福井港。
報道稱，屍體已經嚴重腐爛。
此類事件並不是第一次發生。2012年，日本西部沿海發現一艘船，裏面有5具腐爛男屍。
當地媒體報道，專家們猜測，船隻可能是朝鮮漁船，因沒有現代導航設備而在海上迷失方向。
（編譯/責編：董樂）