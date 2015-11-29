巴黎氣候大會：襲擊事件或令協議「更有可能」

圖片版權 EPA Image caption 巴黎氣候大會的一些與會代表認為，巴黎襲擊的影響可能令氣候協議達成的機會增加

周日（11月29日），將近150個國家領導人齊聚巴黎，在嚴密安保下參加至關重要的聯合國氣候大會。

簡稱為「COP21」的聯合國氣候變化大會將尋求為限制碳排放而達成長期協議。

有觀察人士表示，近日發生在法國首都的恐襲將會令達成新協議的機會有所增加。

會議將一直進行到12月11日，預計將有約4萬人參加。

世界各國上一次接近達成長期氣候變化協議是在2009年的哥本哈根，而來自147個國家和政府的元首出席巴黎，令本次會議的人數將肯定遠多於上一次的115個。

除了美國總統奧巴馬和中國國家主席習近平在內的眾多領導人將肯定出席之外，最近在巴黎發生的暴力襲擊也促使其他領導人有需要前來，以向法國人民表達支持。

與哥本哈根不一樣的是，法國的組織方會在大會開始的時候召集各國領導人，而不是等他們在會議結束的時候前來，後者在丹麥首都的大會中被證明了是個非常失敗的做法。

無法忽略的分歧

各國代表基本都不懷疑，連環襲擊造成的陰影會增加協議達成的機會。

圖片版權 EPA Image caption 巴黎氣候大會即將舉行的周末，歐美各地均有不同規模的環保團體示威活動

「我相信這會令協議更有可能達成，因為我從各方所感覺到的是，他們非常渴望有所進展，」來自馬爾代夫的阿姆賈德·阿卜杜拉（Amjad Abdulla）說。他是參與談判的組織小島嶼國家聯盟（Alliance of Small Island States）的主席。

英國智庫第三代環保主義組織（E3G）主席、前英國政府氣候變化問題顧問湯姆·伯克（Tom Burke）認為，一些領導人將會推行的一個觀點是，通過解決氣溫上升問題，你就能讓恐怖主義少一個存在的理由。

雖然大會的背景氛圍非常正面，但是各方之間仍然有著相當大的分歧。

氣候峰會安保

早在連環襲擊發生之前，計劃的安保就已經非常嚴密

襲擊發生之後，邊境暫時性地採取限制措施，但相關措施本來已計劃從11月30日開始實行

自11月13日以來，已有接近1000人被當局認為會帶來安全風險而被拒絕入境

當局安排8000名警員負責邊境檢查

2800名警察被調派到巴黎北部的勒布爾熱（Le Bourget）會場執行安保任務

襲擊事件後，法國國內已經從不同地方調動12萬名警察和軍隊士兵。

包括氣體鋼瓶、真空溶劑、燒烤點火器以及鞭炮等在內的易燃物品均禁止銷售和運輸，直至12月13日。

一些主要道路將被封鎖兩天

其中一個關鍵問題是協議將採取什麼形式。例如，美國不會簽署一個有法律效力的協議，因為在共和黨控制的參議員，它被通過的機會很小。

本周較早前，美國的首席談判代表托德·斯特恩（Todd Stern）在一個新聞簡報會上表示：「我們尋求的是一個廣泛而且真正全面參與的協議。」

「我們比較相信，一個要求實質法律效力的協議目標將會使得很多國家無法參與。」

不過，很多發展中國家在根本上並不同意這一點，歐盟也是。

圖片版權 Reuters Image caption 聯合國氣候大會期間，巴黎全面採取緊急安保措施

歐盟委員會委員米格爾·阿里亞斯·卡涅特（Miguel AriasCanete）在一份聲明中表示：「我們必須將我們來到巴黎之前一路上所看到的推動因素轉化成一項有魄力，有操作性以及法律效力的協議。」

除了協議形式之外，協議的內容也同樣有著很多需要解決的問題。

關於這份協議的長期目標應該是什麼，各方的觀點也大有不同。

表面上的目標是要令氣溫比起工業時代到來前上升不超過二攝氏度，但如何把這一點寫成文字，是一個存在很多爭論的問題。

一些國家拒絕接受二攝氏度的提法，表示必須以1.5攝氏度為標凖。另一些國家則提出要在本世紀中或本世紀末令世界「脫碳」。

對於石油生產大國來說，這個主意本身就是一個詛咒。

「信任與信心」

大約有170個國家已經提出了國家層面的減排計劃，這對於本次會議來說是一大正面力量，但是這些承諾將要如何兌現仍然是一個巨大的問號。

「參加討論和不參加討論的人們都會在各國所作的行動承諾中尋找能夠獲得信任和信心的理由。」

「沒有這些，就不可能讓系統運轉起來。」

聯合國氣候會議：2015年11月30日－12月1日

聯合國氣候變化框架協議第21次會議（COP21）中，將會有190個國家代表齊聚巴黎，討論應對氣候變化問題和達成新的全球協議的可能性，其目標是減少溫室氣體排放，避免氣溫受到人類行為影響而上升，從而對人類造成威脅。

雖然各方之間有所共識，認為相關計劃每隔五年就需要進行審查評估，但是如果某個國家未能達成目標，也不會有懲罰性的措施。

在眾多爭論的問題中，幾乎無可避免的一個就是錢。雖然發達國家在2009年曾作出承諾，在2020年末之前會向發展中國家提供1000億美元的資助，但這些錢的支付進展卻非常緩慢；而到目前為止，對於2020年之後將會如何，仍然未有任何共識。

在總體樂觀的氛圍以及各方都有意願達成協議的背景下，這一次會議也未必保證能夠成功。很多人認為，像印度這樣的國家，有近3億人仍然沒有電力可用，就會拒絕簽署一項在未來嚴格限制化石燃料使用的協議。

假如出現這種狀況，整個進程就會卡住，因為不能在一切事情上達成共識，就等於沒有共識。

有些人則相信，這一次要逆大流而行將會非常困難，湯姆·伯克就是其中之一。

「我想人們會發現很難堅持到最後，其中一個原因是由於奧巴馬在氣候變化上投資了大量的政治資源，明白地顯示了這對他來說是關乎歷史政績的重大問題。」

（編譯：邵智傑 責編：川江）