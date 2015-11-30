奧巴馬到訪巴黎第一站 赴巴塔克蘭音樂廳獻花
- 2015年 11月 30日
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美國總統奧巴馬到巴黎參加聯合國氣候變化大會，先前往11月中旬發生連環襲擊事件，傷亡最慘重的巴塔克蘭（Bataclan）音樂廳。
隨行的有法國總統奧朗德以及巴黎市長伊達格（Anne Hidalgo）。奧巴馬獻上一朵白玫瑰──有90人當時在這裏被槍殺。
因為奧巴馬到訪，安檢層級升高。除了道路封閉之外，還有直升機來回巡邏。
全名為《聯合國氣候變化框架公約》 締約方第21次會議的氣候變化巴黎大會周一（30日）展開為期兩周的會期，147個國家和政府的元首將參與峰會。
奧巴馬搭乘飛機降落在巴黎奧利機場後，隨即驅車前往巴塔克蘭音樂廳。
獻花完畢後，奧巴馬低頭沉默站立著，雙手交握放在身前。他離開時，雙手環繞奧朗德和伊達格一起行走。
巴黎連環襲擊發生在11月13日，槍手在巴黎的七個地點開槍或引爆炸彈，造成130人死亡，超過360人受傷。極端組織伊斯蘭國（IS）宣稱為此事負責。
法國現在仍處於緊急狀態。
周日早上，超過200名巴黎峰會的示威者與警方發生衝突被逮捕。
示威者由氣候變化組織活動者組成，他們在會場路線上手牽手組成「人鏈」遊行，這個計劃原本在巴黎襲擊發生後被取消。
一些示威者在共和國廣場抗議法國進入緊急狀態，氣候變化示威的主要組織者否認此活動與他們有關。
（編譯：劉子維 責編：川江）