「伊斯蘭國」策劃「襲擊在泰國的俄國人」

2015年12月4日

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 泰國警方強調，他們還不能確認這些敘利亞人的存在，並呼籲公眾保持鎮靜。

泰國警方說，他們接到來自莫斯科的情報，說有10名來自敘利亞的「伊斯蘭國」分子已潛入泰國凖備襲擊當地的俄國人。

一份洩露的泰國警方的備忘錄上顯示，情報是由俄國情報機構聯邦安全局FSB提供的。

2013年，有150萬俄國人曾到泰國旅遊度假。

但是，泰國警方強調，他們還不能確認這些敘利亞人的存在，並呼籲公眾保持鎮靜。

呼籲鎮靜

俄國從9月底開始對敘利亞境內的所謂的「伊斯蘭國」的目標實施空中打擊。

10月，一個與「伊斯蘭國」有牽連的恐怖組織聲稱炸毀了俄羅斯的一家航班，導致機上224人全部喪生。

這份標明「緊急」的情報備忘錄是11月27日交給泰國特種部隊指揮官的。備忘錄隨後還轉給了泰國警方。

備忘錄中稱，10名敘利亞人在10月15-31日期間進入了泰國。

他們分成四個小組分散到包括首都曼谷在內的泰國不同城市。

情報備忘錄稱，他們的計劃是襲擊「俄國人和俄國的泰國同盟者」。

情報中提到的恐怖分子潛入的Pattaya和Phuket都是俄國人喜歡的泰國度假勝地。

而聖誕節和新年期間則是俄國人到泰國度假的高峰。

泰國當局強調，尚未發現有任何異常跡象，也不能確認有敘利亞人進入泰國。

泰國國家安全委員會的ThawipNetniyom將軍說：「一切都很安全，請大家放心」。