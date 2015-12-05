圖片版權 Getty Image caption 土耳其派遣部隊協助訓練伊拉克庫爾德士兵

伊拉克政府要求土耳其撤回派往北部城市摩蘇爾附近地區的部隊。

伊拉克政府召喚土耳其大使，要求土耳其立即撤回過去幾天裏派往伊拉克北部的部隊。

伊拉克總理辦公室發表聲明說，土耳其向北部城市摩蘇爾附近地區派軍是「嚴重侵害伊拉克主權的行動」。

聲明要求土耳其「遵守良好鄰國關係，從伊拉克領土立即撤出」。

伊拉克外交部表示，土耳其部隊在伊拉克政府不知情的情況下進入伊拉克領土。

伊拉克北部城市摩蘇爾自去年以來一直受到伊斯蘭國武裝分子控制。

土耳其表示，已經派遣150名士兵到巴希卡（Bashiqa）協助訓練伊拉克庫爾德部隊對抗伊斯蘭國武裝，並計劃發動地面攻擊。

土耳其總理達武特奧盧表示，巴希卡營地是「為了支持當地自願軍對抗恐怖主義而設立的訓練場所」。

土耳其目前暫時沒有表示要撤回部隊。

分析人士說，土耳其和伊拉克的庫爾德人自治區關係良好，但和敘利亞的庫爾德團體則為敵對狀態。

（編譯/責編：友義）