伊拉克要求土耳其從摩蘇爾附近撤軍
- 2015年 12月 5日
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伊拉克政府要求土耳其撤回派往北部城市摩蘇爾附近地區的部隊。
伊拉克政府召喚土耳其大使，要求土耳其立即撤回過去幾天裏派往伊拉克北部的部隊。
伊拉克總理辦公室發表聲明說，土耳其向北部城市摩蘇爾附近地區派軍是「嚴重侵害伊拉克主權的行動」。
聲明要求土耳其「遵守良好鄰國關係，從伊拉克領土立即撤出」。
伊拉克外交部表示，土耳其部隊在伊拉克政府不知情的情況下進入伊拉克領土。
伊拉克北部城市摩蘇爾自去年以來一直受到伊斯蘭國武裝分子控制。
土耳其表示，已經派遣150名士兵到巴希卡（Bashiqa）協助訓練伊拉克庫爾德部隊對抗伊斯蘭國武裝，並計劃發動地面攻擊。
土耳其總理達武特奧盧表示，巴希卡營地是「為了支持當地自願軍對抗恐怖主義而設立的訓練場所」。
土耳其目前暫時沒有表示要撤回部隊。
分析人士說，土耳其和伊拉克的庫爾德人自治區關係良好，但和敘利亞的庫爾德團體則為敵對狀態。
（編譯/責編：友義）