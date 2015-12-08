丹麥判盜竊劉濤珠寶嫌犯監禁13日

Image caption 事發後劉濤曾在微博發帖求助

涉嫌從酒店保險箱中盜取中國女演員劉濤昂貴珠寶的一名波蘭男子被丹麥哥本哈根市法院判處監禁13天。

這名波蘭男子周日（12月6日）潛入中國女演員劉濤在哥本哈根下榻酒店的房間，盜走保險箱和行李箱。

劉濤丟失的珠寶、手表和少量現金總值約400萬丹麥克朗（約53萬美元）。

劉濤周二（12月8日）也在哥本哈根的法院出庭。

嫌犯出庭，講述自己如何隨意挑了弗雷德里克王酒店（First Hotel Kong Frederic）的一個房間行竊的過程。

這名33歲的波蘭男子與周一被逮捕，人贓俱獲。

他告訴法庭拿走保險箱的時候並不知道是誰的，也不知裏面有沒有貴重物品。

起訴書顯示，當時保險箱中保存的物品包括三枚戒指、一副耳環、一塊名表和一些現金。

這些物品中的多數已經被追回。儘管如此，承認有罪的竊賊在法庭上稱，保險箱中的現金比起訴書說的數額要少。

該名男子被拘留之際，警方就此展開調查。他最終將受審。

丹麥小報《號外報》說，因出演《末代皇妃》、《白蛇傳》、《天龍八部》而聞名的劉濤是應某鞋業品牌邀請到丹麥工作的。

（編譯：高志強 / 責編：晧宇）