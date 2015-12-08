巴黎襲擊「主謀」曾成功逃過追捕

圖片版權 AFP Image caption 目前尚不清楚阿巴伍德是如何從希臘警方監控下逃脫的

被指為上月巴黎襲擊主謀的阿巴伍德（Abdelhamid Abaaoud），據悉曾在今年一月份曾一度遭到希臘警方的全面追捕，不過他仍成功潛逃並最終作案。

來自比利時反恐部門的消息告訴BBC說，雅典計劃在比利時反恐突襲之前追捕阿巴伍德，但是沒有實現。

希臘當局對阿巴伍德行蹤有所了解，確信他曾在雅典通過電話指揮比利時的恐怖分子團伙。

11月13日，11名武裝份子在巴黎多處引爆炸彈和開槍，造成130人死亡，超過350人受傷。

襲擊發生五天後，警方在巴黎郊區聖丹尼區發動搜捕行動，阿巴伍德被擊斃。

比利時警方1月15日在該國東部城市韋爾維耶發動反恐行動，希臘的行動原定在那之前發生。

比利時警方在那次反恐行動中與嫌犯交火，兩名疑似極端分子死亡。

DNA樣本

來自比利時反恐部門的消息源告訴BBC，韋爾維耶行動之前，一位比利時高級警官前往雅典，在協助希臘警方追捕阿巴伍德。

尚不清楚為什麼阿巴伍德得以從希臘警方的監控之下逃脫，也不知他是如何做到的。

警方可能試圖通過他的手機信號追蹤到一個市中心廣場，但沒有成功。

希臘警方沒有證實細節—已知的只是阿巴伍德成功逃脫。

希臘警方在韋爾維耶行動兩天之後的1月17日在雅典展開反恐行動。

比利時媒體那一天早些時候報道，當局正在尋找躲藏在希臘的摩洛哥裔比利時居民阿巴伍德。

希臘警方突襲了雅典的兩處公寓。一名阿爾尼利亞男子最終被引渡至比利時，但是不見阿巴伍德的蹤影。

現在知道，在這兩處公寓中採集到的DNA樣本與阿巴伍德屍體上的樣本相符。

（編譯：高志強，責編：晧宇）