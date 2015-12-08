美國最大驅逐艦「朱姆沃爾特」號試航

圖片版權 Getty Image caption 「朱姆沃爾特」號是該級首艘驅逐艦，造價約43億美元。周一從緬因州開往大西洋試航，預計明年交付美國海軍。

美國最大型的驅逐艦「朱姆沃爾特」號（USS Zumwalt）周一（7日）駛離造船廠，首次進行試航。預計該艦明年服役。

驅逐艦外型富有未來感，船身可分散反射雷達波，在雷達探測下看似一艘漁船，猶如「隱形」。

「朱姆沃爾特」號長180米、排水量15000噸，是美國最大型、最先進的驅逐艦。船頭是穿浪式設計，有助在大風浪之下穩定地高速航行。

船身採用隱形設計，向內傾斜，雷達和天線收藏在艦橋，炮管隱藏在炮塔。

「朱姆沃爾特」號只靠電力推動，有較大的供電容量，方便日後安裝電磁砲、激光武器等。船上各項工作自動化操作，令它比同級船艦節省一半人手。

「朱姆沃爾特」號還採用新的垂直發射系統，可發射更大、更遠的導彈。

該艦是第一艘「朱姆沃爾特」級驅逐艦，造價約43億美元。周一從緬因州開往大西洋試航，預計明年交付美國海軍。

美軍原先打算建造32艘同級艦隻，但因成本上升，最終決定減至3艘。其餘兩艘最快於明年底和2018年底交予海軍。

（撰稿/責編：路西）