巴黎成同中國航空聯繫最多的歐洲都市
- 2015年 12月 9日
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巴黎機場管理當局周二表示，周六連接法國巴黎和中國四川省首府成都的新航線開始運營，巴黎因此成為歐洲同中國空中聯繫最多的首都。
中國航班將每周4次飛抵法國戴高樂機場，從戴高樂機場每周將有89個航班飛往除香港以外的中國各地。
機場管理當局在聲明中說，成都是「進入中國中西部的主要門戶，代表著1200萬人的市場。它也是個重要的商業中心和頂級的旅遊目的地。」
四川首府成都成為第8個同巴黎由直飛航班的中國城市，加上同法蘭克福的直航，為這些歐洲城市帶來了更多的空中聯繫。
機場當局還表示，巴黎除了一直同北京、上海和廣東的空中聯繫外，在過去兩年巴黎還和中國中部的武漢和西安、東部的杭州和西南的昆明建立了空中聯繫。
他們發的聲明還說，新航線主要是「服務於那些首次探索法國的中國乘客」，另外位於巴黎東北的戴高樂機場是個對中國人十分方便的機場，因為那裏有許多漢語標示和說普通話的人員。
法蘭克福同中國8個城市每周有76個航班，阿姆斯特丹同中國6個城市每周有47個航班，倫敦目前同中國4個城市每周有54個航班。
（編譯：橫路/責編：蕭爾）