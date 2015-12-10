悉尼警方拘捕涉嫌「策劃恐襲」青少年

圖片版權 Reuters Image caption 悉尼警方指，被捕的青少年肯定已經受到極端主義影響

澳大利亞悉尼警方反恐部門在一次突襲行動中拘捕兩名分別為15歲和20歲的男子。

聯邦警察部表示，兩人被控「陰謀策劃實施恐怖主義行動」。

與此次拘捕行動相關的資料是從去年「阿普爾比行動」（Operation Appleby）中所獲得的。

2014年9月的「阿普爾比行動」來自於當局的情報報告，這些報告指極端伊斯蘭主義者有計劃在澳大利亞隨機殺害民眾。

時任總理托尼·阿博特（Tony Abbott）當時曾指，一名澳大利亞籍的「伊斯蘭國」（IS）高層武裝分子鼓吹進行「示範殺害」，據稱當中包括公開殺頭。

「阿普爾比行動」是澳大利亞歷史上最大規模的一次反恐行動，作為行動的一部分，至少800名持重型武器的警察拘捕了16人。

圖片版權 Getty Image caption 時任總理阿博特（右）和警察局副局長菲蘭均曾表示，澳大利亞部分民眾受到了極端主義的影響

對於周四（12月10日）的拘捕行動，警方表示並不是針對新的情報，而是根據此前行動中獲得的文件而進行的，那些文件提及了策劃以政府和警察大樓為目標的攻擊。

另外有三人已經因為其他違法行動身在獄中，警方表示他們也將面臨新的指控。

國家安全局副局長邁克爾·菲蘭（Michael Phelan）說：「在研究過這些文件、整合追蹤和監控材料，並將所有這些信息匯總之後，我們重組出了有五個人參與策劃的陰謀。」

新南威爾士警方指，被捕的青少年肯定已經受到極端主義影響。

「我們仍然要應對這樣的環境中的青少年，這令人感到困擾，」警察局副局長凱瑟琳·伯恩（Catherine Burn）說。

「讓一個15歲的人來到法庭面前，控告非常嚴重的罪行，最高刑罰可以判終身監禁，這顯示了執法部門所面對的困難。」

警方表示，目前已經有11人在「阿普爾比行動」下遭到起訴。

（編譯：邵智傑 責編：葉靖斯）