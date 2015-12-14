默克爾：移民危機對歐洲是「歷史性的考驗」

圖片版權 AFP Getty Image caption 默克爾決定歡迎逃離敘利亞的難民到德國的決定在黨內並不受歡迎

德國總理默克爾說，目前的移民危機對歐洲是「歷史性的考驗」。

默克爾在基督教民主聯盟年會上為她的政策作辯解。她說，德國在恪守自己的人道責任。

但是她說移民流入會減少，她領導的基督教民主聯盟的一些成員都要求減少移民。

德國政府表示，預計截至2015年底，到達德國的難民會超過100萬。

「顯著減少」

圖片版權 Getty Images Image caption 德國政府表示，預計截至2015年底，到達德國的難民會超過100萬。

默克爾歡迎逃離敘利亞的難民到德國的決定在黨內並不受歡迎。

默克爾在卡爾斯魯厄召開的會議上說，移民進入德國的數量會「顯著減少」，這個說法是周日她和她黨內成員折中的結果。

她說移民減少有利於德國，也符合移民的利益。不過，默克爾反對對移民設上限的主張；但她領導的基民盟及其在巴伐利亞姊妹黨的領袖都要求限制移民。

與此同時，因為巴爾幹國家阻攔移民北上，希臘當局正努力應付越來越多的到達希臘首都雅典的移民。

關於向移民提供補貼住宿的協議將在周一簽署。

希臘政府，聯合國難民署和歐盟委員會現在正在設法達成協議，將幫助收容新近到達雅典的兩萬移民。

（編譯：橫路/責編：歐陽成）