奧巴馬：美國以空前力度打擊「伊斯蘭國」

圖片版權 EPA Image caption 奧巴馬在講話中表示，他已經指示美軍加大對IS的空中打擊力度。

美國總統奧巴馬周一（14日）在五角大樓發表講話表示，美國正在以前所未有的力度對「伊斯蘭國」極端組織(IS)進行打擊。

他說，美軍在11月對「伊斯蘭國」發動的打擊次數超過過去任何一個月份。

奧巴馬在國防部與國家安全團隊會面後發表講話，指"伊斯蘭國"自今年夏天以來，未能夠在敘利亞及伊拉克成功發動地面攻勢，並在伊拉克失去40%他們佔據的土地。

他說，美國將「伊斯蘭國」領導人逐一擊斃，並向殘餘的首領發出「你是下一個」的信號。

奧巴馬此次發表講話希望緩解公眾的擔憂情緒。

最近美國加利福尼亞州聖貝納迪諾發生槍擊案，造成14人死亡。

11月在法國首都巴黎發生多起攻擊事件，造成130人喪生。

奧巴馬在講話中表示，他已經指示美軍加大對IS的空中打擊力度。自2014年夏季開展空襲以來，美國已經對IS進行了9000餘次空中打擊。

但是他指出，聯軍在敘利亞及伊拉克對抗「伊斯蘭國」的戰鬥仍然困難，但他認為美國的策略取得了進展，美國及盟友必須加快打擊行動。

奧巴馬表示，他已經指示國防部長卡特前往中東，繼續協調各盟國在該地區的合作，為向IS恐怖主義施加更大壓力進一步努力。

他說，「美國在打擊恐怖主義方面已經作出很多貢獻，美國的盟友——法國、德國、英國、澳大利亞、意大利也都在做出更多貢獻，其他的國家也需要作出更多努力。」

（編譯/責編：路西）