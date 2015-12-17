FIFA醜聞：瑞士50個銀行賬戶遭凍結
- 2015年 12月 17日
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瑞士10家銀行的50個據信同國際足聯有關的賬戶被凍結。
瑞士司法部說，美國官員認為涉及腐敗行為的資金曾出入於這些賬戶。
據瑞士媒體報道，這些賬戶的總資金可在5000萬到1億瑞士法郎（5010萬到1.002億美元）之間。
與此同時，被停職的國際足聯主席布拉特接受了國際足聯操守委員會的詢問。
布拉特的律師說，按計劃將在明年2月26日去職的布拉特堅決否認對他提出的腐敗指控，聲稱自己是無辜的。
國際足聯操守委員會由4名法官組成，預料將在下周早些時候做出一項裁決。
在瑞士總檢察長決定對布拉特展開犯罪調查之後，國際足聯操守委員會開始了對布拉特的操守調查。
布拉特所受到的指控涉及他在2011年給歐洲足聯主席普拉蒂尼的一筆200萬美元的付款，但是兩人目前都否認自己有任何過錯。
有報道說，瑞士有關當局是按照美國官員的要求凍結這10家瑞士銀行的50個賬戶的。
（編譯：躍生 責編：路西）