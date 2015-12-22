日媒：中國海警船巡釣島 配備疑似機關炮

圖片版權 AFP Image caption 日本海保廳發言人稱目前還不知道中方的意圖。

日本海上保安廳周二（22日）發現一艘中國海警船在尖閣諸島（中國稱釣魚島）周邊日本領海外側毗連區航行，船上配備疑似機關炮的裝置。

共同社報道，尖閣周邊屢見中國海警船航行，但發現疑似武器的裝置尚屬首次。

據第11管區海上保安總部（那霸）稱，配備疑似機關炮的是「海警31239」。船的前後共發現4架。

這是該船首次出現在尖閣附近毗連區。據悉，海保並未採取特別的警戒態勢。

22日下午，上述船隻與「海警2102」、「海警2307」、「海警2308」一同航行在尖閣諸島南小島周邊海域。

海保的巡邏船已警告4艘海警船不要靠近日本領海。

日本海保廳發言人稱目前還不知道中方的意圖，但日本方面的回應不會改變，「繼續為日本的安全做出冷靜而果斷的行動」。

中國海警船經常在該海域附近巡邏。2010年9月7日，中國漁船在該海域與日本海保廳巡邏船發生衝撞，日方扣押了中國船長。

（撰稿/責編：路西）