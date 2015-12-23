澳大利亞考拉熊在排水道喝水抗酷暑

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澳大利亞南部城市阿德萊德遭遇極端酷熱天氣，當地的考拉熊也被拍攝到在排水道喝水解渴。

阿德萊德上周連續四日遭遇攝氏40度以上的酷熱天氣，直到周日（12月20日）的雨天令天氣稍為轉涼。

保羅·簡森（Paul Jansen）在周日駕車前去參加一個聖誕節歌會途中發現了這只口渴難耐的小動物。

簡森將這一幕拍攝了下來，並且告訴BBC說，考拉熊一下子喝那麼多水，令他感到吃驚。

「它完全不在意有人在看著它，也不理會馬路的噪音，它只是一心在喝著水，」簡森說。

「它們通常不會喝這麼多的水，這通常是在極端的情況下（才會出現）。」

「感覺要化了」

南澳動物救援（Fauna Rescue）組織的志願者安妮·比格姆（Anne Bigham）表示，在熱浪侵襲期間，該組織每天收到大約60個關於考拉熊的求助電話。

她說，一般很難確認考拉熊到底是酷熱難忍還是患上腎衰竭——這是一種在南澳考拉熊中間較為常見的腎臟疾病。

她說，視頻中的這只考拉熊從它的樹上爬下來的原因很可能是它覺得身體不舒服，要到排水道補水解渴。

「我想它們就是熱得感覺要化了，於是它們就爬到地上來了，」她說。

（編譯：邵智傑 責編：葉靖斯）