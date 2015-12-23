穆斯林入境美國遭拒 英議員促首相府調查

圖片版權 PA Image caption 英國工黨議員斯特拉·克里西女士表示，她擔心越來越多的英國穆斯林將被拒絕進入美國，而且得不到任何解釋。

英國一個穆斯林家庭打算飛往美國洛杉磯度假，但出發之際，美國卻拒絕其入境，英國工黨議員斯特拉·克里西女士（Stella Creasy）要求首相卡梅倫調查此事。

這個來自倫敦的一家11口人計劃前往南加州的迪斯尼樂園度假，他們12月15日在倫敦南部的蓋特威克機場(Gatwick)被告知不能登機前往美國。

穆罕默德·扎希德·馬哈茂德說，美國官員拒絕他們全家登機，但是沒有提出任何理由。

美國官員表示，這些乘客被禁止登機，並不是因為他們的宗教信仰。

英國首相府說，卡梅倫將會就此事作出回應。

反對黨工黨議員斯特拉·克里西女士致函卡梅倫，敦促他要求美國解釋為何在最後一刻拒絕一個英國穆斯林家庭前往南加州。

她對英國媒體說，她擔心越來越多的英國穆斯林將被拒絕進入美國，而且得不到任何解釋。

美國駐倫敦大使館拒絕就此事發表評論。

英國議會內政事務委員會主席瓦茲表示，英國公民被美國拒絕入境的事件呈現增長趨勢。

他說，「美國是我們最緊密的盟國之一，相互之間如何對待對方公民的方式極其重要。」

「你可以設想，如果英國官員禁止一名美國公民登機，肯定會在美國引起巨大反響。」

（編譯/責編：路西）